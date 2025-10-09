Forma correcta de barrer para atraer prosperidad, ¿presentadores de Qué hay pa’ dañar responden?

El programa matutino ¿Qué hay pa’ dañar? se ha convertido en un espacio donde la conversación fluye sin filtros, con mucho humor y anécdotas de sus tres presentadores: Hassam, Valentina Taguado y Johana Velandia.

En medio de temas sobre la vida cotidiana, surgió un debate que muchos hogares conocen: cuál es la forma correcta de barrer para atraer la prosperidad.

¿Se barre de adentro hacia afuera o al contrario? Esto dicen los presentadores de ¿Qué hay pa’ dañar?

En un episodio reciente, los conductores recordaron las recomendaciones de sus madres sobre cómo usar la escoba dentro de casa. La charla provocó risas entre el público cuando Hassam comentó que, aunque su mamá le pedía barrer de cierta manera para no espantar la abundancia, en su hogar “igual nunca tuvimos plata”.

La forma correcta de barrer para atraer prosperidad (Foto: Freepik)

Uno de los métodos de la mamá de Hassam era barrer de afuera hacia a adentro porque la prosperidad se podía ir.

Los presentadores también comentaron que también se pedía al contrario de adentro hacía fuera de la casa por lo que Valentina Taguado entre risas “decídanse, y si barro y recojo en la mitad de la casa, ¿y me va medio bien?”

Por su parte, Johana Velandia propuso una salida práctica a la confusión: que las mamás formen un grupo de WhatsApp para unificar instrucciones.

¿Cuál es la forma correcta según el feng Shui y otras culturas?

De acuerdo con el feng shui, la intención al barrer es tan importante como el movimiento de la escoba.

La experta Liu Mei explica que lo ideal es visualizar la expulsión de las malas vibras en cada barrido, lo que permite generar una atmósfera más armoniosa dentro del hogar.

Las recomendaciones apuntan a comenzar desde el punto más alejado de la entrada principal y dirigir la suciedad hacia afuera.

El gesto simboliza la salida de lo no deseado y la apertura a la fortuna. Se sugiere usar escobas de cerdas naturales, ya que se cree que favorecen la retención de la energía positiva.

Otros rituales complementan la práctica, como encender velas o sahumerios mientras se barre. Según la tradición, la luz ayuda a disipar las sombras y el aroma revitaliza el ambiente, reforzando el efecto del ritual.