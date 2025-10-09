Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Señales de que tu cuerpo retiene líquidos y cómo detectarlo: conoce aquí las causas más comunes

La retención de líquidos puede causar hinchazón y malestar. Conoce sus causas y los jugos naturales que ayudan a tratarla.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Los principales síntomas de la retención de líquidos
Retención de líquidos: cómo identificarla y qué la provoca. (Foto: Freepik)

La retención de líquidos, conocida médicamente como edema, es una condición que se manifiesta con hinchazón en diferentes partes del cuerpo, en especial en piernas, tobillos, pies y abdomen. En algunos casos, también puede presentarse en las manos o el rostro.

¿Qué ocasiona la retención de líquidos? Aquí te explicamos las causas

De acuerdo con especialistas, entre sus causas más frecuentes se encuentran los problemas circulatorios, la insuficiencia cardíaca, las enfermedades renales o hepáticas, así como un exceso de sodio en la dieta.

Esta condición también puede presentarse por permanecer mucho tiempo en una postura corporal que dificulta el retorno venoso, como estar de pie sin moverse o estar mucho tiempo sentado.

Entre los síntomas más comunes se encuentran el aumento de peso sin explicación, la sensación de pesadez, la hinchazón abdominal y la presencia de fóvea, que ocurre cuando al presionar la piel con un dedo queda una marca visible por algunos segundos.

Para tratar este problema, los médicos suelen recomendar una dieta baja en sodio y el consumo de alimentos como frutas y verduras en lugar de comida procesada.

La reducción de la sal de mesa y la lectura de etiquetas en productos envasados son pasos clave para prevenir complicaciones.

¿Por qué ocurre la retención de líquidos? Síntomas que no debes ignorar. (Foto: Freepik)

Descubre el jugo mágico para tratar la retención de líquidos

Además de los cuidados médicos y dietéticos, algunas bebidas naturales pueden favorecer la eliminación del exceso de líquidos.

Entre ellas, el jugo de apio destaca por sus propiedades diuréticas y su alto contenido en potasio, un mineral que ayuda a equilibrar el sodio en el organismo.

Consumido en ayunas o a media mañana, de dos a tres veces por semana, este jugo contribuye a mejorar la salud renal y cardiovascular. Su efecto no solo se centra en drenar el líquido retenido, sino también en apoyar el control de la presión arterial.

Otros jugos que ayudan a la retención de líquidos son el de piña con perejil, pepino con limón, sandía, arándanos y zanahoria con apio. Cada uno aporta agua, fibra, vitaminas y minerales que favorecen la hidratación, estimulan la eliminación de líquidos y contribuyen al bienestar del organismo.

Retención de líquidos: causas más comunes y señales de alerta. (Foto: Freepik)
