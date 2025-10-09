Norma Nivia y 'Peluche' se despacharon tras críticas a su relación: "no lo van a lograr"

Norma Nivia y Mateo Varela,una de las historias de amor que surgió en La casa de los famosos Colombia 2025, nuevamente estuvieron en el centro de la polémica por lo que decidieron despacharse contra las críticas que con frecuencia reciben.

¿Qué respondieron Norma Nivia y Peluche tras críticas a su relación?

En medio de una trasmisión en vivo que hicieron los exparticipantes del reality de convivencia del Canal RCN, aprovecharon para hablar y dejar clara su posición respecto a este tema que se ha convertido en una sombra de su relación.

“No lo can a lograr, a mí no me va a afectar, yo por las cosas que digan desconocidos no voy a terminar mi relación”, fueron las palabras de la reconocida actriz, quien se mostró indiferente ante la opinión de los demás.

Así mismo, Norma continuó argumentando que, mientras la gente habla, ella se encuentra enfocada en lo que sucede en su vida real, pues, según lo comentó en este momento su familia está conociendo a ‘Peluche’, y que ella por su parte, también está conociendo a sus seres queridos.

Norma Nivia y Peluche respondieron con firmeza ante las críticas. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Norma Nivia y Mateo Varela se despacharon contra sus seguidores?

La respuesta de Norma y Mateo llega luego de que ambos nuevamente fueran objeto de críticas entre los internautas, pues tal y como sucedió mientras estaban en el reality, esta vez hicieron comentarios sobre la apariencia del antioqueño, especialmente por cómo luce ahora con el cabello largo.

Norma Nivia y Mateo Varela se despacharon contra sus detractores. Foto | Canal RCN.

¿Qué respondió Mateo Varela ante las críticas por su apariencia?

Durante este espacio, Varela no guardó silencio y explicó las razones por las que aparentemente tendría su cabello bastante cambiad, dejando claro que responde a una cuestión netamente laboral-

“Tengo dos marcas con las que tengo un contrato importante que tiene que ver con el cabello, no lo van a entender, a mí me importa un carajo si a la gente le gusta”, señaló con firmeza.

Mientras tanto, los dos exparticipantes de la segunda temporada, continúan presumiendo en redes su noviazgo, demostrando con cada acto que su amor es mucho más fuerte que los señalamientos y juicios de sus detractores.