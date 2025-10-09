Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Norma Nivia y 'Peluche' se despacharon tras críticas a su relación: "no lo van a lograr"

Norma Nivia y Mateo Varela dejaron clara su posición y se mostraron más fuertes que nunca pese a las críticas.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Norma Nivia y Mateo Varela en La casa de los famosos Colombia 2025.
Así respondieron Norma Nivia y Peluche tras críticas. Foto | Canal RCN.

Norma Nivia y Mateo Varela,una de las historias de amor que surgió en La casa de los famosos Colombia 2025, nuevamente estuvieron en el centro de la polémica por lo que decidieron despacharse contra las críticas que con frecuencia reciben.

Artículos relacionados

¿Qué respondieron Norma Nivia y Peluche tras críticas a su relación?

En medio de una trasmisión en vivo que hicieron los exparticipantes del reality de convivencia del Canal RCN, aprovecharon para hablar y dejar clara su posición respecto a este tema que se ha convertido en una sombra de su relación.

Artículos relacionados

“No lo can a lograr, a mí no me va a afectar, yo por las cosas que digan desconocidos no voy a terminar mi relación”, fueron las palabras de la reconocida actriz, quien se mostró indiferente ante la opinión de los demás.

Artículos relacionados

Así mismo, Norma continuó argumentando que, mientras la gente habla, ella se encuentra enfocada en lo que sucede en su vida real, pues, según lo comentó en este momento su familia está conociendo a ‘Peluche’, y que ella por su parte, también está conociendo a sus seres queridos.

Norma Nivia y Mateo Varela en La casa de los famosos Colombia 2025.
Norma Nivia y Peluche respondieron con firmeza ante las críticas. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Norma Nivia y Mateo Varela se despacharon contra sus seguidores?

La respuesta de Norma y Mateo llega luego de que ambos nuevamente fueran objeto de críticas entre los internautas, pues tal y como sucedió mientras estaban en el reality, esta vez hicieron comentarios sobre la apariencia del antioqueño, especialmente por cómo luce ahora con el cabello largo.

Norma Nivia y Mateo Varela en La casa de los famosos Colombia 2025.
Norma Nivia y Mateo Varela se despacharon contra sus detractores. Foto | Canal RCN.

¿Qué respondió Mateo Varela ante las críticas por su apariencia?

Durante este espacio, Varela no guardó silencio y explicó las razones por las que aparentemente tendría su cabello bastante cambiad, dejando claro que responde a una cuestión netamente laboral-

“Tengo dos marcas con las que tengo un contrato importante que tiene que ver con el cabello, no lo van a entender, a mí me importa un carajo si a la gente le gusta”, señaló con firmeza.

Mientras tanto, los dos exparticipantes de la segunda temporada, continúan presumiendo en redes su noviazgo, demostrando con cada acto que su amor es mucho más fuerte que los señalamientos y juicios de sus detractores.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luis Alfonso Talento nacional

Luis Alfonso hizo reír a fans tras la queja de su esposa por "ponerla a madrugar con música"

Luis Alfonso compartió un momento familiar que se volvió viral: su esposa se quejó de la música a todo volumen y él respondió con humor.

Yina Calderón y Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Yina Calderón habría salido en defensa de Karina García: "ya suéltenla"

En las últimas horas, Yina Calderón se refirió a las indirectas que hicieron en contra de Karina García en redes sociales.

La Jesuu La Jesuu

La Jesuu compartió su postura tras polémico video de Isabella Ladera y Beéle: ¿qué dijo?

La Jesuu dividió opinión en redes sociales al revelar su postura frente al polémico video de Isabella Ladera y Beéle.

Lo más superlike

Más de la mitad de jóvenes con diabetes desconoce su diagnóstico Salud

Estudio mundial alerta: más del 50% de adultos jóvenes con diabetes no está diagnosticado

Un estudio mostró que millones de jóvenes con diabetes desconocen su diagnóstico y tratamiento.

iPhone 17 Pro y Dua Lipa, cantante británica Dua Lipa

Dua Lipa causó furor al presumir el iPhone 17 Pro antes de su lanzamiento, ¿cómo lo adquirió?

Florinda Meza y Chespirito, actores mexicanos, se besan. Talento internacional

Florinda Meza rompió el silencio sobre bioserie de Chespirito: “no tienen derecho a lucrar con mi vida”

coldplay Viral

Esposo de Kristin Cabot rompe el silencio tras el escándalo en concierto de Coldplay

Pichingo, Valentina Taguado MasterChef Celebrity Colombia

Crece la lista de delantales negros en MasterChef: les va mal a Valentina Taguado y Pichingo