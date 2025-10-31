Manuela Gómez sorprende al revelar su impactante cambio extremo; así luce ahora

La empresaria y exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele 2012 y Survivor, la Isla de los famosos 2023, Manuela Gómez, ha revelado su cambio físico durante los últimos meses y esto ha dejado sorprendidos a sus seguidores.

¿Cómo lucía antes Manuela Gómez?

Desde que se dio a conocer en el famosos reality Protagonistas de Nuestra Tele en 2012, la empresaria no ocultaba que, si mayor inseguridad era su cuerpo, pues para ella, estaba “subidita de kilos” y, de hecho, las personas hacían comentarios por su apariencia.

Con el paso de los años, Manuela fue ganando reconocimiento y esto le permitió acceder a privilegios como intervenciones estéticas para mejorar y cambiar esas inseguridades que vivían con ella, sin embargo, esto no hacía que su apariencia cambiara, aunque ella lo haya intentado.

Pese a que muchas personas la veían linda y con un cuerpo bello, Manuela siempre confesaba que no le gustaba como se veía, sin embargo, en los últimos meses eso fue cambiando.

¿Cómo se ve Manuela Gómez en la actualidad?

A través de sus redes sociales, la empresaria y exparticipante de realities, Manuela Gómez, reveló cómo luce ahora, pues se ve mucho más joven y ahora está más delgada.

Aunque ya se había mostrado tras bajar de peso, Gómez luce mucho más espectacular cada día y con mucho brillo, ya que ahora se presume con mucha seguridad y empoderamiento, revelando poco a poco los resultados de su impactante cambio.

En horas de la mañana de este viernes 31 de octubre, Manuela publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram en donde dejó ver su cuerpo completo y con prenda de dos piezas, mientras bailaba y cantaba frente al espejo, escribiendo: ¿qué tal este cambio extremo?

La historia impactó a sus seguidores, quienes seguramente le están pidiendo los secretos para haber llegado a ese notable cambio.

Manuela Gómez reveló cómo luce tars bajar de peso. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo bajó de peso Manuela Gómez?

En sus redes sociales, Manuela ha revelado lo que ha hecho para que su cuerpo cambie, sin embargo, ella misma ha dicho que a veces se sigue sintiendo insegura, pues, aunque todos noten su cambio, ella no se convence a sí misma de lo hermosa que está.

Pero, aparentemente, según lo que refleja en sus videos, es que sabe lo bella que luce y que su disciplina y esfuerzo ha valido la pena.