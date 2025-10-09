Estudio mundial alerta: más del 50% de adultos jóvenes con diabetes no está diagnosticado
Un estudio mostró que millones de jóvenes con diabetes desconocen su diagnóstico y tratamiento.
Un informe publicado en The Lancet Diabetes & Endocrinology reveló que más de la mitad de los adultos jóvenes que viven con diabetes no sabe que tiene la enfermedad.
La cifra alcanza el 57,8% en el grupo entre 15 y 39 años, mientras que en la población de 40 a 64 años baja al 37,6% y en mayores de 65 años al 19,7%.
Colombia, entre los países con mayor retraso en detección
Este desconocimiento genera que millones de personas no accedan a un tratamiento oportuno, lo que incrementa las posibilidades de complicaciones como problemas renales, cardiovasculares, neurológicos o visuales.
El estudio fue liderado por investigadora del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, y contó con el apoyo de expertos varios latinoamericanos.
En América del Sur, los resultados muestran diferencias importantes. En Argentina, el 79,9% de las personas con diabetes conoce su condición, en Chile el 82,9% y en Uruguay el 68,5%.
En cambio, en otros países de la región, los porcentajes son más bajos, como en Honduras con un 46,6% y en Colombia con un 67,3%.
Los investigadores analizaron información de hombres y mujeres a partir de los 15 años, basándose en encuestas nacionales y registros de salud.
Diabetes en adultos jóvenes: el 50% no está diagnosticado
Uno de los hallazgos más relevantes es que, aunque el 44% de adultos con diabetes desconoce su diagnóstico, entre los jóvenes ese número supera el 50%.
Entre quienes sí conocen su condición, solo la mitad recibe medicación, y de estos, apenas dos de cada cinco logran un buen control del azúcar en sangre.
En América Latina, la situación refleja desigualdades. Argentina y Chile superan el 50% en control de la glucosa entre quienes reciben tratamiento, mientras que en América Central y el Caribe los niveles de subdiagnóstico y falta de acceso a atención son más graves.
La investigación resalta la necesidad de invertir en programas de detección temprana, mejorar el acceso a medicamentos y sensibilizar sobre los síntomas de la diabetes.
También advierte que alcanzar la meta de la OMS, que busca que para 2030 el 80% de las personas con diabetes estén diagnosticadas, aún es un desafío en la mayoría de las regiones.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike