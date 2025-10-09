Estudio mundial alerta: más del 50% de adultos jóvenes con diabetes no está diagnosticado

Un informe publicado en The Lancet Diabetes & Endocrinology reveló que más de la mitad de los adultos jóvenes que viven con diabetes no sabe que tiene la enfermedad.

Artículos relacionados Talento nacional Hugo García, pareja de Isabella Ladera, rompió el silencio tras video filtrado de ella con Beéle

La cifra alcanza el 57,8% en el grupo entre 15 y 39 años, mientras que en la población de 40 a 64 años baja al 37,6% y en mayores de 65 años al 19,7%.

Colombia, entre los países con mayor retraso en detección

Este desconocimiento genera que millones de personas no accedan a un tratamiento oportuno, lo que incrementa las posibilidades de complicaciones como problemas renales, cardiovasculares, neurológicos o visuales.

El estudio fue liderado por investigadora del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, y contó con el apoyo de expertos varios latinoamericanos.

Artículos relacionados Talento nacional Isabella Ladera respondió a las acciones legales que Beéle emprenderá en su contra

En América del Sur, los resultados muestran diferencias importantes. En Argentina, el 79,9% de las personas con diabetes conoce su condición, en Chile el 82,9% y en Uruguay el 68,5%.

En cambio, en otros países de la región, los porcentajes son más bajos, como en Honduras con un 46,6% y en Colombia con un 67,3%.

Diabetes en adultos jóvenes: el 50% no está diagnosticado. (Foto: Freepik)

Los investigadores analizaron información de hombres y mujeres a partir de los 15 años, basándose en encuestas nacionales y registros de salud.

Diabetes en adultos jóvenes: el 50% no está diagnosticado

Uno de los hallazgos más relevantes es que, aunque el 44% de adultos con diabetes desconoce su diagnóstico, entre los jóvenes ese número supera el 50%.

Entre quienes sí conocen su condición, solo la mitad recibe medicación, y de estos, apenas dos de cada cinco logran un buen control del azúcar en sangre.

En América Latina, la situación refleja desigualdades. Argentina y Chile superan el 50% en control de la glucosa entre quienes reciben tratamiento, mientras que en América Central y el Caribe los niveles de subdiagnóstico y falta de acceso a atención son más graves.

Artículos relacionados Viral Shrek King: qué es la tendencia viral y qué dice la psicología sobre las relaciones amorosas

La investigación resalta la necesidad de invertir en programas de detección temprana, mejorar el acceso a medicamentos y sensibilizar sobre los síntomas de la diabetes.

También advierte que alcanzar la meta de la OMS, que busca que para 2030 el 80% de las personas con diabetes estén diagnosticadas, aún es un desafío en la mayoría de las regiones.