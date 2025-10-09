Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Isabella Ladera respondió a las acciones legales que Beéle emprenderá en su contra

Isabella Ladera compartió optimista mensaje en medio de la batalla legal que estalló tras la filtración de polémico video juntos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Isabella Ladera rompe el silencio: así enfrenta la batalla legal con Beéle
Isabella Ladera sorprende con su optimismo en medio del pleito con Beéle. (Foto AFP: Giorgio Viera).

Isabella Ladera se ha mantenido activa en redes sociales, pese a la polémica que desató el video comprometedor junto a su expareja Beéle. La modelo venezolana ha optado por mostrarse optimista, aun cuando enfrenta la batalla legal que surgió a raíz de la controversia.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Isabella Ladera al comunicado del equipo legal de Beéle?

En una reciente publicación realizada por medio de sus redes sociales oficiales, Isabella Ladera sorprendió a sus seguidores al compartir un llamativo mensaje en el que expresó su optimismo pese a la polémica que surgió tras la filtración del video con su expareja, el cantante colombiano Beéle.

Isabella Ladera, Beéle
Isabella Ladera y Beéle no dejan de ser tendencia digital | Foto Sergi Alexander / Getty Images via AFP.

Y es que luego de que Beéle rompiera el silencio por medio de un comunicado publicado por sus abogados en el que expresó que tomaría acciones legales en su contra por daño reputacional, por calumnia e injuria debido a las afirmaciones que ella hizo al acusarlo de ser el responsable de publicar el video, Isabella solamente se limitó a compartir un mensaje de optimismo.

Artículos relacionados

“De esta y de toditas yo caigo parada”

De esta manera, Isabella dejó claro que sin importar las dificultades, problemas o situaciones incómodas a las que se ha visto expuestas tras la filtración del audiovisual, logrará salir adelante y recuperarse de toda esta situación.

¿Cómo reaccionó Beéle al enterarse del video filtrado con Isabella Ladera?

Ahora bien, en conversación exclusiva con el paparazi español Jordi Martin, el máganer de Beéle reveló cómo tomó el cantante la noticia de esta filtración. Pues al igual que a Isabella Ladera, aseguró que a él también lo estaba perjudicando en gran medida.

Isabella Ladera, Beéle
Tanto Isabella Ladera como Beéle emprendieron acciones legales | Foto Sergi Alexander / Getty Images via AFP.

“Beéle en estos momentos está muy destrozado, no quiere hablar con nadie, que no se esperaba esto y lo único que ve es que se están aprovechando de su imagen”

Artículos relacionados

Así mismo, según palabras de Martin, el mánager del cantante le expresó que el artista sospecharía que Isabella Ladera estaría detrás de toda la polémica.

“Beéle considera que Isabella Ladera lo que hace es botar este tipo de espectáculos en redes para volver a hacer ruido”

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Norma Nivia y Mateo Varela en La casa de los famosos Colombia 2025. Norma Nivia

Norma Nivia y 'Peluche' se despacharon tras críticas a su relación: "no lo van a lograr"

Norma Nivia y Mateo Varela dejaron clara su posición y se mostraron más fuertes que nunca pese a las críticas.

Luis Alfonso Talento nacional

Luis Alfonso hizo reír a fans tras la queja de su esposa por "ponerla a madrugar con música"

Luis Alfonso compartió un momento familiar que se volvió viral: su esposa se quejó de la música a todo volumen y él respondió con humor.

Yina Calderón y Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Yina Calderón habría salido en defensa de Karina García: "ya suéltenla"

En las últimas horas, Yina Calderón se refirió a las indirectas que hicieron en contra de Karina García en redes sociales.

Lo más superlike

Más de la mitad de jóvenes con diabetes desconoce su diagnóstico Salud

Estudio mundial alerta: más del 50% de adultos jóvenes con diabetes no está diagnosticado

Un estudio mostró que millones de jóvenes con diabetes desconocen su diagnóstico y tratamiento.

iPhone 17 Pro y Dua Lipa, cantante británica Dua Lipa

Dua Lipa causó furor al presumir el iPhone 17 Pro antes de su lanzamiento, ¿cómo lo adquirió?

Florinda Meza y Chespirito, actores mexicanos, se besan. Talento internacional

Florinda Meza rompió el silencio sobre bioserie de Chespirito: “no tienen derecho a lucrar con mi vida”

coldplay Viral

Esposo de Kristin Cabot rompe el silencio tras el escándalo en concierto de Coldplay

Pichingo, Valentina Taguado MasterChef Celebrity Colombia

Crece la lista de delantales negros en MasterChef: les va mal a Valentina Taguado y Pichingo