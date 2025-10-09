Isabella Ladera respondió a las acciones legales que Beéle emprenderá en su contra

Isabella Ladera se ha mantenido activa en redes sociales, pese a la polémica que desató el video comprometedor junto a su expareja Beéle. La modelo venezolana ha optado por mostrarse optimista, aun cuando enfrenta la batalla legal que surgió a raíz de la controversia.

¿Cómo reaccionó Isabella Ladera al comunicado del equipo legal de Beéle?

En una reciente publicación realizada por medio de sus redes sociales oficiales, Isabella Ladera sorprendió a sus seguidores al compartir un llamativo mensaje en el que expresó su optimismo pese a la polémica que surgió tras la filtración del video con su expareja, el cantante colombiano Beéle.

Isabella Ladera y Beéle no dejan de ser tendencia digital | Foto Sergi Alexander / Getty Images via AFP.

Y es que luego de que Beéle rompiera el silencio por medio de un comunicado publicado por sus abogados en el que expresó que tomaría acciones legales en su contra por daño reputacional, por calumnia e injuria debido a las afirmaciones que ella hizo al acusarlo de ser el responsable de publicar el video, Isabella solamente se limitó a compartir un mensaje de optimismo.

“De esta y de toditas yo caigo parada”

De esta manera, Isabella dejó claro que sin importar las dificultades, problemas o situaciones incómodas a las que se ha visto expuestas tras la filtración del audiovisual, logrará salir adelante y recuperarse de toda esta situación.

¿Cómo reaccionó Beéle al enterarse del video filtrado con Isabella Ladera?

Ahora bien, en conversación exclusiva con el paparazi español Jordi Martin, el máganer de Beéle reveló cómo tomó el cantante la noticia de esta filtración. Pues al igual que a Isabella Ladera, aseguró que a él también lo estaba perjudicando en gran medida.

Tanto Isabella Ladera como Beéle emprendieron acciones legales | Foto Sergi Alexander / Getty Images via AFP.

“Beéle en estos momentos está muy destrozado, no quiere hablar con nadie, que no se esperaba esto y lo único que ve es que se están aprovechando de su imagen”

Así mismo, según palabras de Martin, el mánager del cantante le expresó que el artista sospecharía que Isabella Ladera estaría detrás de toda la polémica.