Shrek King: qué es la tendencia viral y qué dice la psicología sobre las relaciones amorosas

El mundo digital no deja de crear fenómenos inesperados que rápidamente se convierten en tendencia. Uno de los más recientes es el llamado “Shrek King”, un término que comenzó a circular en TikTok y otras plataformas.

La popularidad de este concepto está ligada al clásico personaje de la película animada “Shrek”, pero con un giro que lo hace atractivo para los usuarios jóvenes.

¿Qué es el Shrek King y por qué es viral en las redes?

Durante una emisión del programa ¿Qué hay pa’ dañar? de canal RCN, el comediante Hassam sorprendió a sus compañeras Valentina Taguado y Johana Velandia al preguntarles si ya conocían esta nueva moda.

El término nace de la película 'Shrek' en la que Fiona se enamora del ogro en lugar del príncipe perfecto. Y hace referencia a quienes salen en citas con personas consideradas “no tan atractivas”, usando el nombre el personaje de las películas animadas como metáfora.

¿Qué hay pa´ dañar? llega a la App del Canal RCN. (Fotos Canal RCN)

Después de la explicación sobre el término, Valentina Taguado afirmó: “Yo sí lo practico resto”, y agregó que este tipo de relaciones suelen durar más porque las personas se fijan más en el intelecto que en el físico.

Esta tendencia es viral en redes sociales, donde los internautas bromean con la idea de “conseguirse al ogro para que no te lo quiten” por ‘feo’.

La moda más allá de una tendencia consiste en bajar los estándares y elegir a alguien que no encaje con tu tipo físico habitual, bajo la idea de que una persona considerada “menos atractiva” será más fiel y menos problemática.

Shrek King: la tendencia viral sobre citas románticas que arrasa en redes sociales. (Foto: Freepik)

¿Qué dice la psicología sobre la tendencia del Shrek King?

Desde la psicología, el Shrek King pone en evidencia cómo los estándares de belleza continúan marcando la forma en que las personas piensan sus relaciones.

La idea de que alguien “menos atractivo” puede ser más fiel o estable refleja una visión reduccionista, pues no dependen de la apariencia, sino de factores emocionales y relacionales.

Este fenómeno muestra también los prejuicios sobre lo que significa tener una pareja.

Para los especialistas, lo valioso en una relación sigue estando en la confianza, la comunicación y los valores compartidos, más allá de cualquier expectativa física.