“Aceptación del proceso”: Hassam habló del cáncer que superó y envió mensaje de esperanza

Hassam reveló detalles del cáncer que padeció, el proceso que vivió y la importancia de la actitud para superarlo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Hassam detalles de cáncer
Hassam habló del cáncer que padeció y envió un mensaje de esperanza. (Foto: Canal RCN)

Hassam, conocido por su particular humor y por sus personajes Rogelio Pataquiva, Güevardo o Próculo Rico, en medio del programa ¿Qué hay pa’ dañar?, que se emite por la app de Canal RCN, reveló detalles del cáncer que padeció hace unos años.

Hassam reveló detalles del cáncer que enfrentó y cómo lo superó con humor

En medio de la conversación, y entre chistes de los tres presentadores —Hassam, Johana Velandia y Valentina Taguado—, hablaron sobre las dietas para bajar de peso.

Velandia comentó: “Por cumplir con estándares de belleza, las personas se someten a dietas estrictas que pueden afectar la salud”.

Hassam por su parte recordó y reveló detalles sobre la enfermedad, en esta ocasión dijo entre risas que tuvo que hacer una dieta keto: “Fue la única vez que bajé de peso”.

También aconsejó: “Si usted está en un proceso de esos, póngale actitud, que eso le va a funcionar mejor que cualquier dieta. La actitud le salva la vida”.

Recordó que cuando le hicieron un trasplante de médula, le retiraron toda la comida y únicamente se alimentaba por suero: “Eso me ayudó a bajar”, dijo.

¿Qué hay pa´ dañar? llega a la app de Canal RCN
¿Qué hay pa´ dañar? llega a la App del Canal RCN. (Fotos Canal RCN)

Además, contó que cuando perdió su cabello por las quimioterapias y este empezaba a crecer nuevamente, fue a una peluquería, pero la señora al principio no lo atendió bien al ver su pelo con “asco”. Incluso le preguntó por qué lo tenía así. Cuando él le reveló que estaba en proceso de quimio, ella “se sintió mal”.

Lo que más le levantaba el ánimo después de una quimio era hacer un show de humor. “Lo primero que aprendí del cáncer es que, para las mujeres, perder el cabello es muy fuerte. Pero en la experiencia le enseñan a uno que la aceptación del proceso y llevar la calvicie con dignidad ayuda a fortalecer la autoestima”, afirmó.

¿Qué tipo de cáncer tuvo Hassam, presentador de ¿Qué hay pa’ dañar?

Se trata de mieloma múltiple, una enfermedad que ataca la médula ósea y, en general, el sistema inmunológico.

El comediante, quien también participó en MasterChef Celebrity, contó, en su momento, que comenzó a tener síntomas justamente cuando estaba grabando la cocina más famosa del mundo.

Hassam inició un tratamiento de quimioterapia y radioterapia que, poco a poco, fue venciendo la enfermedad. Ahora, el humorista y presentador de ¿Qué hay pa’ dañar? se encuentra en controles rutinarios tras este episodio.

