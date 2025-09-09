Hassam, Johana y Valentina revelan ¿cómo terminar una relación? sin filtros en ¿Qué hay pa’ dañar?
Presentadores de ¿Qué hay pa’ dañar? compartieron anécdotas y vivencias sobre el final de una relación amorosa.
El nuevo programa de entretenimiento ¿Qué hay pa’ dañar?, disponible en la app de Canal RCN, sigue generando conversación en redes sociales.
En su segunda emisión, los presentadores Hassam, Johana Velandia y Valentina Taguado compartieron sus experiencias sobre las rupturas sentimentales y sorprendieron a los oyentes con anécdotas personales.
¿Cómo terminar una relación? Historias en ¿Qué hay pa’ dañar?
Valentina Taguado confesó que la relación más larga que ha tenido duró dos años y medio, mientras que soltera ha permanecido por cuatro años. Entre risas aseguró: “La relación más larga ha sido conmigo misma”.
En la conversación también reveló que actualmente vive una relación abierta, lo que dio paso a que Johana Velandia opinara sobre lo que significa volver a empezar después de una ruptura.
Velandia expresó que, al separarse, suele decirse a sí misma que intentará lo que surja sin involucrarse demasiado en una nueva relación. Con tono ligero agregó: “Cuando me canse, me canse”.
Las excusas más usadas para terminar una relación según Hassam, Johana y Valentina Taguado
Hassam, fiel a su estilo humorístico, aseguró que la excusa que más ha usado para terminar con alguien es atribuirlo a la astrología: “Es que soy piscis, no hay compatibilidad o prefiero perderme”. La confesión provocó risas y generó más anécdotas entre sus compañeros.
Por su parte, Taguado relató algunas frases que le han dicho para poner fin a un romance, entre ellas: “Siento que tus propósitos y los míos no encajan” o incluso admitir una infidelidad como motivo de ruptura.
Ella misma recordó que en otra época llegó a decir: “Yo ya no sirvo para el amor”, como manera de cerrar una relación.
Velandia compartió que en una ocasión le confesó a alguien que quería volver con su expareja y Hassam agregó otra historia en la que decidió terminar con alguien diciéndole que le recordaba demasiado a su ex.
¿Dónde ver? El programa ¿Qué hay pa' dañar? que se emite de lunes a viernes por la app de Canal RCN de 6:00 a.m. a 10:00 a.m., un espacio de conversación cercana, donde los temas de pareja, la cotidianidad y el humor se combinan para generar identificación entre los oyentes.