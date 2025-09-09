¿Saludar de beso? Valentina Taguado opinó que no le gusta en ¿Qué hay pa' dañar? Esto dice la ciencia

El nuevo programa de entretenimiento ¿Qué hay padañar? Que llegó a la app de Canal RCN, está dando de qué hablar en redes sociales, en una reciente emisión Valentina Taguado opinó del tema y dejó a más de uno sorprendido.

Qué dijo Valentina Taguado de ¿Qué hay pa´ dañar? Sobre saludar con beso en la mejilla

El pasado lunes comenzó este espacio de conversaciones sin filtros y con mucho humor. Es conducido por Hassam, Johana Velandia y Valentina Taguado, recordada por su participación en MasterChef Celebrity Colombia.

El programa, que se emite de 6:00 a.m. a 10:00 a.m., combina lo cotidiano con anécdotas, actualidad y debates sobre la vida diaria, convirtiéndose en un espacio cercano y divertido.

En esta ocasión, Valentina Taguado reveló que no le gusta saludar de beso en la mejilla que, aunque es costumbre social, puede en algunas ocasiones ser incómodo.

“¿Saben qué me da rabia? Es un gusto–disgusto adquirido que yo me vea todos los días con las mismas personas. Los quiero mucho, pero no es necesario que todo el mundo me salude de beso. Aunque, claro, hay gente a la que me gusta abrazar demasiado.”

¿Qué dicen los expertos tras la opinión de Valentina Taguado sobre los besos en la mejilla?

Más allá de lo anecdótico, la ciencia también tiene algo que decir. Desde la psicología social, los saludos con contacto físico, como los besos o los abrazos, son formas de marcar cercanía, confianza y afecto.

Estos gestos refuerzan vínculos, pues el contacto físico puede estimular la liberación de oxitocina, conocida como la “hormona del bienestar”.

Sin embargo, el beso en la mejilla no siempre significa lo mismo para todos: mientras algunos lo ven como una simple convención social, para otros puede sentirse demasiado íntimo. En cualquier caso, la clave está en respetar las preferencias y límites personales.