Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

¿Qué son los wellness shots? Descubre cómo el de jengibre y toronja fortalece tu bienestar

El shot de jengibre y toronja es antioxidante y fácil de preparar. Aprende cómo hacerlo y empieza a cuidarte hoy.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Shot de jengibre y toronja: receta fácil
Shot de jengibre y toronja: preparación sencilla y beneficios que transforman tu salud. (Foto: Freepik)

Los llamados wellness shots se han vuelto tendencia en la cultura del bienestar gracias a su practicidad y a la concentración de nutrientes en pequeñas porciones.

Artículos relacionados

Uno de los más populares es el shot de jengibre y toronja, una mezcla que aporta energía, antioxidantes y vitaminas en apenas unos sorbos.

¿Cómo preparar un shot de jengibre y toronja?

Un shot de bienestar, conocido también como wellness shot, se elabora a partir de frutas, verduras y especias naturales. Su objetivo es reforzar la salud con dosis rápidas y fáciles de consumir.

Dependiendo de la combinación de ingredientes, pueden enfocarse en mejorar la digestión, reforzar el sistema inmune o aportar propiedades antiinflamatorias.

La preparación de este concentrado es sencilla y no requiere más de diez minutos.

Artículos relacionados

Solo se necesita cortar en rodajas el jengibre y la toronja para después procesarlos en un extractor de jugos o en una licuadora.

El orden recomendado es colocar primero el jengibre y luego la toronja. El jugo se puede colar o beber directamente, según las preferencias de cada persona.

Un consejo para conservarlo es mantenerlo refrigerado si no se consume al instante, de esta manera se preservan mejor su sabor y sus nutrientes. Tomarlo frío también potencia la sensación refrescante de la bebida.

Shot de jengibre y toronja: receta fácil
Shot de jengibre y toronja: la bebida energética natural que fortalece defensas en minutos. (Foto: Freepik)

Descubre los beneficios del shot de jengibre y toronja

El jengibre es conocido por estimular las enzimas digestivas y favorecer los movimientos intestinales, lo que mejora la digestión.

La toronja, por su parte, contiene antioxidantes y vitaminas que contribuyen al bienestar celular y al fortalecimiento del sistema inmunológico.

Artículos relacionados

El momento ideal para consumir este shot suele ser en la mañana, ya sea en ayunas o junto al desayuno, con el fin de aprovechar al máximo sus aportes energéticos.

No obstante, puede tomarse en cualquier momento del día según las necesidades y rutinas de cada persona.

Los shots de bienestar ofrecen múltiples combinaciones además del de jengibre y toronja. Entre los más populares están el de cúrcuma con zanahoria, el de piña con espirulina y el de arándanos con canela. Cada uno brinda diferentes beneficios, lo que permite experimentar hasta encontrar la mezcla que mejor se ajuste a cada estilo de vida.

Shot de jengibre y toronja: receta fácil
Beneficios del shot de jengibre y toronja: energía, digestión y sistema inmune en equilibrio. (Foto: Freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

Cortarse el cabello tras una ruptura amorosa Belleza

¿Ruptura amorosa?: Claves para superarla y qué implica renovar tu look tras una separación

Cortarse el cabello tras una ruptura simboliza renovación, autoestima y liberación emocional profunda.

Cómo conseguir el rubio miel de Kate Middleton paso a paso Belleza

Kate Middleton inspira con su rubio miel: ¿cómo alcanzar el tono de tintura que marca tendencia?

El rubio miel de Middleton regresa en 2025 como el tono: versátil, luminoso y fácil de adaptar a cualquier base de cabello.

Uñas de colores en tendencia 2025 Belleza

Uñas de colores de los 90: la tendencia que vuelve con fuerza en septiembre de 2025

La manicure de los 90’s regresa en 2025 con tonos vibrantes y 'nail art' inspirado en culturas globales.

Lo más superlike

Marcela Brand Talento nacional

Marcela Brand, Miss Cesar, compartió su reacción tras ganar prueba en Miss Universe Colombia

Marcela Brand, Miss Cesar fue la ganadora de la prueba anterior en Miss Universe Colombia, el reality y así reaccionó.

Jessi Uribe llega a los Premios Billboard de la Música Latina en el Watsco Center - Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025 - Ángela Aguilar y Christian Nodal asisten a las Latin GRAMMY Acoustic Sessions. Yina Calderón

Yina hizo polémica comparación de Ángela Aguilar y Christian Nodal con pareja colombiana

Video viral de Colplay Talento internacional

Se confirma el divorcio de Kristin Cabot tras video viral con Andy Byron en show de Coldplay

¿Qué papel tuvo Emiro Navarro en el nuevo sketch promocional de Merlina? Emiro Navarro

Emiro Navarro protagonizó importante sketch promocional de Merlina

Taylor Swift y Travis Kelce asisten a la final masculina entre el estadounidense Taylor Fritz y el italiano Jannik Sinner en el decimocuarto día del Abierto de Estados Unidos Taylor Swift

Taylor Swift y Travis Kelce podrían tener una banda de rock legendaria en su boda