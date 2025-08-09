¿Qué son los wellness shots? Descubre cómo el de jengibre y toronja fortalece tu bienestar

Los llamados wellness shots se han vuelto tendencia en la cultura del bienestar gracias a su practicidad y a la concentración de nutrientes en pequeñas porciones.

Uno de los más populares es el shot de jengibre y toronja, una mezcla que aporta energía, antioxidantes y vitaminas en apenas unos sorbos.

¿Cómo preparar un shot de jengibre y toronja?

Un shot de bienestar, conocido también como wellness shot, se elabora a partir de frutas, verduras y especias naturales. Su objetivo es reforzar la salud con dosis rápidas y fáciles de consumir.

Dependiendo de la combinación de ingredientes, pueden enfocarse en mejorar la digestión, reforzar el sistema inmune o aportar propiedades antiinflamatorias.

La preparación de este concentrado es sencilla y no requiere más de diez minutos.

Solo se necesita cortar en rodajas el jengibre y la toronja para después procesarlos en un extractor de jugos o en una licuadora.

El orden recomendado es colocar primero el jengibre y luego la toronja. El jugo se puede colar o beber directamente, según las preferencias de cada persona.

Un consejo para conservarlo es mantenerlo refrigerado si no se consume al instante, de esta manera se preservan mejor su sabor y sus nutrientes. Tomarlo frío también potencia la sensación refrescante de la bebida.

Shot de jengibre y toronja: la bebida energética natural que fortalece defensas en minutos. (Foto: Freepik)

Descubre los beneficios del shot de jengibre y toronja

El jengibre es conocido por estimular las enzimas digestivas y favorecer los movimientos intestinales, lo que mejora la digestión.

La toronja, por su parte, contiene antioxidantes y vitaminas que contribuyen al bienestar celular y al fortalecimiento del sistema inmunológico.

El momento ideal para consumir este shot suele ser en la mañana, ya sea en ayunas o junto al desayuno, con el fin de aprovechar al máximo sus aportes energéticos.

No obstante, puede tomarse en cualquier momento del día según las necesidades y rutinas de cada persona.

Los shots de bienestar ofrecen múltiples combinaciones además del de jengibre y toronja. Entre los más populares están el de cúrcuma con zanahoria, el de piña con espirulina y el de arándanos con canela. Cada uno brinda diferentes beneficios, lo que permite experimentar hasta encontrar la mezcla que mejor se ajuste a cada estilo de vida.