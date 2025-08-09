Uñas de colores de los 90: la tendencia que vuelve con fuerza en septiembre de 2025

La manicure que marcó a toda una generación vuelve para refrescar los looks de septiembre de 2025.

Artículos relacionados Caterin Escobar Caterin Escobar reaccionó a mensaje de Mario Yepes tras su salida de MasterChef: "Llegaste tú"

Las uñas de colores de los 90, conocidas por su mezcla de tonos llamativos y diseños inesperados, resurgen como una alternativa para quienes buscan un estilo desenfadado y lleno de referencias nostálgicas.

Las uñas de colores de los 90 que regresan en los últimos meses de 2025

Aunque durante esa década también triunfaron el french cuadrado y los esmaltes metálicos, la propuesta de “uñas surtidas” se convirtió en una opción para destacar.

Tendencia vigente: uñas de colores de los 90. (Foto: Freepik)

Supermodelos como Claudia Schiffer, Cindy Crawford y Naomi Campbell fueron vistas en fiestas y pasarelas luciendo manicuras con contrastes intensos, que rompían con la idea de uniformidad.

El regreso de esta tendencia no se centra en tonos pastel o en neones, sino en colores más representativos de la época.

Artículos relacionados Claudia Bahamón Claudia Bahamón hizo llorar a Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría en MasterChef Celebrity

El amarillo canario, el azul celeste y el magenta se presentan como los favoritos para la temporada. Inspiradas en cajas de dulces y en la idea de que cada uña puede ser diferente, estas combinaciones reflejan un aire de diversión y personalidad.

Claudia Schiffer fue una de las primeras en popularizar este estilo, cuando fue fotografiada con una manicure de colores que contrastaba con su clásico vestido negro y medias de red.

¿Cómo llevar las uñas de colores de los 90 en 2025?

Hoy la tendencia se renueva con propuestas de ‘nail art’ que van más allá de solo esmaltar cada uña en un tono distinto.

Las manicuristas apuestan por diseños inspirados en la Fórmula 1, ideales para acompañar looks de cine y moda.

Artículos relacionados Salud Giorgio Armani: las complicaciones de salud que enfrentó el genio de la moda italiana

Otras se inclinan por estéticas japonesas y coreanas en gel, donde cada uña luce un concepto único, pero en armonía con el resto.

Los colores vibrantes como el esmalte amarillo canario, el magenta y el azul cobalto son opciones seguras para revivir este estilo y por supuesto, que las uñas de colores noventeras lucen perfectas en esmalte semipermanente.

La idea es experimentar y dejar que la manicure se convierta en un accesorio más del outfit en los últimos meses de 2025, aportando dinamismo y frescura a la temporada de fin de año.