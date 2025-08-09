Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Giorgio Armani: las complicaciones de salud que enfrentó el genio de la moda italiana

El legado de Giorgio Armani quedó marcado por su talento, pero también por las enfermedades que enfrentó.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Las enfermedades que padeció Giorgio Armani
¿Qué enfermedades tenía Giorgio Armani? (Foto: Samantha SIN / AFP)

La noticia del fallecimiento del famoso Giorgio Armani, a los 91 años, conmocionó al mundo de la moda.

El Grupo Armani confirmó su partida el pasado jueves 4 de septiembre, recordó su legado como creador y empresario visionario que posicionó la elegancia italiana en lo más alto de la alta costura mundial.

¿Qué enfermedades tenía el italiano, Giorgio Armani?

Armani no solo será recordado por su legado en la moda, sino también por las batallas de salud que enfrentó en silencio durante sus últimos años.

Aunque nunca se confirmó la causa exacta de su fallecimiento, se conoció que vivió etapas difíciles en las que la enfermedad marcó su vida y lo obligó a bajar el ritmo sin apartarse del todo de lo que más amaba: la moda.

En 2009, el diseñador fue diagnosticado con hepatitis, producto de una intoxicación que afectó su bienestar por largo tiempo. Él mismo compartió que aquella experiencia lo transformó y le enseñó a ver la vida desde otra perspectiva.

En una entrevista concedida en 2024 a la revista Vanity Fair, Armani relató cómo la recuperación de esa condición marcó una etapa decisiva en su vida personal y profesional.

Con el paso de los años, surgieron nuevas complicaciones médicas. Reportes en medios italianos señalaron que había presentado problemas en sus vías respiratorias, lo que lo llevó a disminuir su exposición pública y a mantener un perfil más reservado.

Historia del legado de Giorgio Armani
Giorgio Armani: Desde la guerra a la moda. (Foto: AFP)

Últimos años y complicaciones médicas de Giorgio Armani

En junio de 2025, se conoció que Armani estuvo hospitalizado varios días debido a una infección pulmonar.

Tras recibir el alta, permaneció en su residencia de Via Borgonuovo, en Milán, donde siguió bajo cuidados médicos.

A pesar de estos inconvenientes, en julio celebró su cumpleaños con un mensaje en el que transmitió optimismo. Aseguró que se encontraba en recuperación y expresó su deseo de estar presente en la Semana de la Moda de Milán, un evento que coincidía con el aniversario número 50 de su casa de moda.

En una carta abierta publicada por medios italianos, agradeció el apoyo de familiares, colaboradores y seguidores. Reconoció que había sido difícil no escuchar el aplauso del público en vivo, pero se mostró confiado en reencontrarse con ellos en septiembre. Esa ilusión se apagó con su fallecimiento este 4 de septiembre.

De aprendiz en Milán a emblema global: Giorgio Armani
Muere el famosos diseñador italiano Giorgio Armani: así fue la historia de su empresa. (Foto: AFP)
