Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Dua Lipa causó furor al presumir el iPhone 17 Pro antes de su lanzamiento, ¿cómo lo adquirió?

Dua Lipa se convirtió en tendencia al presumir en redes, el dispositivo más esperado de Apple antes de su presentación mundial.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
iPhone 17 Pro y Dua Lipa, cantante británica
Dua Lipa presumió en redes sociales que adquirió el iPhone 17 Pro naranja mucho antes de su lanzamiento. (Foto derecha: Nic Coury / AFP | Foto izquierda: Dave Kotinsky/Getty Images for iHeartRadio/AFP

La cantante británica Dua Lipa sorprendió en redes sociales al mostrar que ya tiene en sus manos el esperado iPhone 17 Pro naranja, incluso antes de su lanzamiento oficial.

Artículos relacionados

¿Cómo obtuvo Dua Lipa el nuevo iPhone 17 Pro antes de su lanzamiento?

En un video con escenas de su gira mundial 'Radical Optimism Tour', la intérprete de 'Illusion' sorprendió a sus más de 88 millones de seguidores en Instagram al anunciar que Apple la nombró embajadora oficial de la marca.

Como parte de este acuerdo, la compañía le obsequió el celular antes de su lanzamiento, convirtiéndola en la primera en tener el dispositivo dentro de la campaña de promoción del nuevo modelo.

La publicación, que ya es viral y acumula millones de reproducciones, mostró a Dua Lipa destacando algunas de las funciones del smartphone, como acercamientos sin pérdida de calidad y fotografías en formato horizontal y vertical, durante uno de sus conciertos.

Artículos relacionados

¿Qué funcionalidades tiene el iPhone 17 Pro?

Este nuevo smartphone que tiene la británica es uno de los modelos más avanzados de la reconocida manzana mordida y llega con importantes novedades: su cámara trasera triple viene con 48 megapixeles e incluye un sistema de refrigeración por cámara de vapor.

De igual manera, viene con un potente chip A19 Pro que mejora el rendimiento.

iPhone 15 y 15 pro Max
La nueva línea de iPhone llega con funcionalidades nunca antes vistas. (Foto: Freepik)

Artículos relacionados

¿Qué precios tiene la nueva línea de iPhone 17?

La compañía fundada por el recordado Steve Jobs reveló que la nueva serie de iPhone supera los 1.000 dólares e incluye nuevos colores que prometen convertirse en tendencia.

Así serán los precios de esta nueva gama que estarán en preventa desde el 12 de septiembre y con disponibilidad en tiendas oficiales a partir del 19 de septiembre:

  • iPhone 17: 799 dólares.($3'135.000 pesos colombianos)
  • iPhone 17 Air: 999 dólares.($4'000.000 pesos colombianos)
  • iPhone 17 Pro: 1.099 dólares.($4'311.377 pesos colombianos)
  • iPhone 17 Pro Max: 1.199 dólares.($4'702.277 pesos colombianos)
Dua Lipa, cantante británica en el estreno mundial de la película 'Barbie'
Dua Lipa sorprendió a sus seguidores al revelar que ya tenía el nuevo iPhone antes de su lanzamiento. (Foto: Jon Kopaloff/Getty Images/AFP)

La alianza entre Apple y Dua Lipa sin duda marca un hito que combina tecnología y entretenimiento, reforzando el poder de la marca al vincularla con una de las artistas más influyentes del momento.

Con esta estrategia, la compañía no solo impulsa la expectativa por el iPhone 17 Pro antes de su lanzamiento, sino que también logra conectar con millones de seguidores en todo el mundo, consolidando su posición como referente de innovación y estilo de vida.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Isabella Ladera y Beéle Viral

Videos musicales de Beéle en los que Isabella Ladera es protagonista

La influenciadora Isabella Ladera fue modelo de varios videos musicales del artista Beéle. Aquí te los dejamos.

Bad Bunny y un muñeco Labubu Bad Bunny

Bad Bunny le hace competencia a los Labubus con el Sapo Concho: ¿de qué se trata?

El cantante puertorriqueño sorprendió al lanzar al Sapo Concho al mercado, causando todo tipo de sensación en redes sociales.

Taylor Swift y Travis Kelce asisten a la final masculina entre el estadounidense Taylor Fritz y el italiano Jannik Sinner en el decimocuarto día del Abierto de Estados Unidos Taylor Swift

Taylor Swift y Travis Kelce podrían tener una banda de rock legendaria en su boda

Por medio de una carta pública, la banda legendaria sorprendió al ofrecerse a tocar en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce.

Lo más superlike

La Jesuu La Jesuu

La Jesuu compartió su postura tras polémico video de Isabella Ladera y Beéle: ¿qué dijo?

La Jesuu dividió opinión en redes sociales al revelar su postura frente al polémico video de Isabella Ladera y Beéle.

Barrer la casa para la prosperidad Curiosidades

Forma correcta de barrer para atraer prosperidad, ¿presentadores de Qué hay pa’ dañar responden?

Florinda Meza y Chespirito, actores mexicanos, se besan. Talento internacional

Florinda Meza rompió el silencio sobre bioserie de Chespirito: “no tienen derecho a lucrar con mi vida”

coldplay Viral

Esposo de Kristin Cabot rompe el silencio tras el escándalo en concierto de Coldplay

Pichingo, Valentina Taguado MasterChef Celebrity Colombia

Crece la lista de delantales negros en MasterChef: les va mal a Valentina Taguado y Pichingo