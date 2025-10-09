Dua Lipa causó furor al presumir el iPhone 17 Pro antes de su lanzamiento, ¿cómo lo adquirió?

La cantante británica Dua Lipa sorprendió en redes sociales al mostrar que ya tiene en sus manos el esperado iPhone 17 Pro naranja, incluso antes de su lanzamiento oficial.

¿Cómo obtuvo Dua Lipa el nuevo iPhone 17 Pro antes de su lanzamiento?

En un video con escenas de su gira mundial 'Radical Optimism Tour', la intérprete de 'Illusion' sorprendió a sus más de 88 millones de seguidores en Instagram al anunciar que Apple la nombró embajadora oficial de la marca.

Como parte de este acuerdo, la compañía le obsequió el celular antes de su lanzamiento, convirtiéndola en la primera en tener el dispositivo dentro de la campaña de promoción del nuevo modelo.

La publicación, que ya es viral y acumula millones de reproducciones, mostró a Dua Lipa destacando algunas de las funciones del smartphone, como acercamientos sin pérdida de calidad y fotografías en formato horizontal y vertical, durante uno de sus conciertos.

¿Qué funcionalidades tiene el iPhone 17 Pro?

Este nuevo smartphone que tiene la británica es uno de los modelos más avanzados de la reconocida manzana mordida y llega con importantes novedades: su cámara trasera triple viene con 48 megapixeles e incluye un sistema de refrigeración por cámara de vapor.

De igual manera, viene con un potente chip A19 Pro que mejora el rendimiento.

La nueva línea de iPhone llega con funcionalidades nunca antes vistas. (Foto: Freepik)

¿Qué precios tiene la nueva línea de iPhone 17?

La compañía fundada por el recordado Steve Jobs reveló que la nueva serie de iPhone supera los 1.000 dólares e incluye nuevos colores que prometen convertirse en tendencia.

Así serán los precios de esta nueva gama que estarán en preventa desde el 12 de septiembre y con disponibilidad en tiendas oficiales a partir del 19 de septiembre:

iPhone 17: 799 dólares. ($3'135.000 pesos colombianos)

iPhone 17 Air: 999 dólares. ($4'000.000 pesos colombianos)

iPhone 17 Pro: 1.099 dólares. ($4'311.377 pesos colombianos)

iPhone 17 Pro Max: 1.199 dólares.($4'702.277 pesos colombianos)

Dua Lipa sorprendió a sus seguidores al revelar que ya tenía el nuevo iPhone antes de su lanzamiento. (Foto: Jon Kopaloff/Getty Images/AFP)

La alianza entre Apple y Dua Lipa sin duda marca un hito que combina tecnología y entretenimiento, reforzando el poder de la marca al vincularla con una de las artistas más influyentes del momento.

Con esta estrategia, la compañía no solo impulsa la expectativa por el iPhone 17 Pro antes de su lanzamiento, sino que también logra conectar con millones de seguidores en todo el mundo, consolidando su posición como referente de innovación y estilo de vida.