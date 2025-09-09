Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Así se ve en video el nuevo iPhone 17: aquí el precio y cuándo llega a Colombia

Apple sorprendió con el lanzamiento de sus más nuevos celulares de la línea iPhone 17, hay hasta un nuevo color.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
iPhone 17
Así se ve en video el nuevo iPhone 17: el precio y cuándo llega a Colombia | Foto Nic Coury / AFP.

Los seguidores de la tecnología, especialmente los fieles a los celulares iPhone, por fin pudieron ver lo más nuevo de la marca de la manzana: el iPhone 17 y otros modelos.

Artículos relacionados

¿Cómo es el nuevo iPhone 17?

Este martes 9 de septiembre Apple llevó a cabo el evento en el que mostró sus nuevas invenciones de telefonía móvil. Ante esto, llamó la atención las características de estas creaciones, como, por ejemplo, hay uno de color naranja (del iPhone 17 pro), además de la calidad de la cámara frontal y otras variables.

En Colombia, son dos las principales preguntas que nacen: cuánto cuesta el iPhone 17 y cuándo llega al país.

iPhone 17 pro
iPhone 17 pro de color naranja | Foto Nic Coury / AFP.

¿Cuánto vale el iPhone 17 en Colombia?

Si bien es cierto que aún no se conocen los precios oficiales, en el lanzamiento de Apple, en Estados Unidos, se dio el valor base, de modo que se puede hacer una primera conversión en la moneda colombiana.

Por lo tanto, el iPhone 17 tiene un precio de 799 dólares, lo que es 3.196.000 en pesos colombianos, pero sin impuestos y otros valores de distribución.

Artículos relacionados

El iPhone 17 Air tendría un costo inicial de 999 dólares, lo que en Colombia se traduce aproximadamente en 3.996.000 pesos. En cuanto al iPhone 17 Pro, su precio inicial es de 1.099 dólares, que sería alrededor de 4.396.000 pesos Colombianos.

Sin embargo, las anteriores cifras pueden incrementar entre un 20% a 30% por modelo de dispositivo móvil. En resumen, pueden que los nuevos celulares de la manzana cuesten entre cuatro a seis millones de pesos colombianos.

¿Cuándo llega el iPhone 17 a Colombia?

De acuerdo con la compañía, el iPhone 17, iPhone 17 Air y iPhone 17 Pro estarán disponibles en Estados Unidos desde 19 de septiembre.

Respecto a Colombia, aún no hay fechas de preventa o llegada, pero se prevé que pueda ser a finales de septiembre o en el mes de octubre.

iPhone 17
Pantalla del iPhone 17 | Foto Nic Coury / AFP.

Artículos relacionados

Apple indicó que sus equipos continuarán funcionando únicamente con eSIM, lo que también podría limitar su uso en ciertas redes móviles locales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Memes y reacciones del partido de Colombia vs Venezuela Selección Colombia

Los memes y reacciones que dejó la victoria de Colombia contra Venezuela

Así reaccionaron los internautas tras el triunfo de la Selección Colombia contra la Selección de Venezuela en las eliminatorias al Mundial 2026.

James Rodríguez entonando el himno de Colombia - Yeferson Soteldo lleva el balón tras marcar un penalti contra Argentina. Viral

¿En qué posición quedaría Colombia tras jugar contra Venezuela? Esto dice la IA

La IA analizó los diferentes escenarios posibles, teniendo en cuenta factores como el rendimiento reciente de la ‘Tricolor’.

Caso Isabella Ladera y Beéle Tecnología

Caso Beéle e Isabella Ladera: ¿cómo proteger tu contenido privado en tres pasos?

Si quieres evitar una filtración de contenido como Beéle e Isabella Ladera sigue estos pasos de seguridad.

Lo más superlike

Pichingo, Jorge Rausch MasterChef Celebrity Colombia

Pichingo tiene una confrontación 'cazada' con Jorge Rausch en MasterChef Celebrity

Pichingo tildó de "chismoso" a Jorge Rausch y el chef también le refutó antes del reto en MasterChef Celebrity.

Manelyk Gonzalez termina con Caramelo Talento internacional

Manelyk y Caramelo confirmaron su ruptura: "No estamos juntos"

Isabella Ladera y Beéle Viral

Videos musicales de Beéle en los que Isabella Ladera es protagonista

Tatuajes que atraen buena energía y mejoran tu karma Salud y Belleza

El significado espiritual de los tatuajes: estos son los que potencian el karma y la buena suerte

Christian Nodal se presenta en el escenario durante las Latin GRAMMY Acoustic Sessions Christian Nodal

Christian Nodal responde firme a quienes piden cancelar su concierto en Michoacán