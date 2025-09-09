Así se ve en video el nuevo iPhone 17: aquí el precio y cuándo llega a Colombia

Los seguidores de la tecnología, especialmente los fieles a los celulares iPhone, por fin pudieron ver lo más nuevo de la marca de la manzana: el iPhone 17 y otros modelos.

¿Cómo es el nuevo iPhone 17?

Este martes 9 de septiembre Apple llevó a cabo el evento en el que mostró sus nuevas invenciones de telefonía móvil. Ante esto, llamó la atención las características de estas creaciones, como, por ejemplo, hay uno de color naranja (del iPhone 17 pro), además de la calidad de la cámara frontal y otras variables.

En Colombia, son dos las principales preguntas que nacen: cuánto cuesta el iPhone 17 y cuándo llega al país.

iPhone 17 pro de color naranja | Foto Nic Coury / AFP.

¿Cuánto vale el iPhone 17 en Colombia?

Si bien es cierto que aún no se conocen los precios oficiales, en el lanzamiento de Apple, en Estados Unidos, se dio el valor base, de modo que se puede hacer una primera conversión en la moneda colombiana.

Por lo tanto, el iPhone 17 tiene un precio de 799 dólares, lo que es 3.196.000 en pesos colombianos, pero sin impuestos y otros valores de distribución.

El iPhone 17 Air tendría un costo inicial de 999 dólares, lo que en Colombia se traduce aproximadamente en 3.996.000 pesos. En cuanto al iPhone 17 Pro, su precio inicial es de 1.099 dólares, que sería alrededor de 4.396.000 pesos Colombianos.

Sin embargo, las anteriores cifras pueden incrementar entre un 20% a 30% por modelo de dispositivo móvil. En resumen, pueden que los nuevos celulares de la manzana cuesten entre cuatro a seis millones de pesos colombianos.

¿Cuándo llega el iPhone 17 a Colombia?

De acuerdo con la compañía, el iPhone 17, iPhone 17 Air y iPhone 17 Pro estarán disponibles en Estados Unidos desde 19 de septiembre.

Respecto a Colombia, aún no hay fechas de preventa o llegada, pero se prevé que pueda ser a finales de septiembre o en el mes de octubre.

Pantalla del iPhone 17 | Foto Nic Coury / AFP.

Apple indicó que sus equipos continuarán funcionando únicamente con eSIM, lo que también podría limitar su uso en ciertas redes móviles locales.