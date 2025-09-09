Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Caso Beéle e Isabella Ladera: ¿cómo proteger tu contenido privado en tres pasos?

Si quieres evitar una filtración de contenido como Beéle e Isabella Ladera sigue estos pasos de seguridad.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Caso Isabella Ladera y Beéle
¿Cómo proteger tu dispositivos para evitar filtraciones de datos? | AFP: Sergi Alexander y Freepik

El pasado 7 de septiembre salió a la luz un video a través de las diferentes plataformas digitales en el que varios internautas generaron múltiples comentarios tras la comprometedora escena que se evidenció entre el cantante de género urbano Beéle e Isabella Ladera.

Por esta razón, te explicamos la manera en la que debes proteger tus redes sociales para que evites el correr el riesgo de que se filtre un video tal como le pasó a Isabella Ladera y el artista Beéle.

¿Cómo activar la autenticación en dos pasos para evitar filtraciones en tus redes sociales?

Cabe destacar que varios internautas han divido opiniones a través de las diferentes plataformas digitales acerca del uso correcto que se debe tener en cuenta en las redes sociales para evitar una filtración de datos.

Así que, según varios expertos, han compartido varios detalles que se deben tener en cuenta para que actives la autenticación en dos pasos para que no se filtre ningún contenido en tus redes sociales:

  • Activa la autenticación en dos pasos: Según han revelado expertos a través de las diferentes redes sociales, la autenticación de datos se trata acerca de dos fases de seguridad que tienes en tus dispositivos para que tengas un mejor control de identidad y acceso.

Es así como al momento de acceder a una red social, tu dispositivo te pedirá un código al iniciar sesión y evitar que tus fotografías, videos o archivos personales sean filtrados.

  • Utiliza contraseñas seguras: Es importante que al momento en el que ingreses a tus redes sociales, tengas varias contraseñas para evitar que obtengan tu información. Según lo indican expertos, sugieren que utilices símbolos, números y letras en tus claves.
  • Protege tu contenido privado: En la actualidad, existe el almacenamiento que se utiliza en la nube, la cual ayuda a que las personas guarden todos sus archivos en un almacenamiento. Sin embargo, varios especialistas recomiendan que utilices protección de autenticación para evitar filtraciones. También, que verifiques que sea un enlace seguro.
Caso Isabella Ladera y Beéle
Utiliza la autenticación en dos pasos en tus dispositivos. | Foto: Freepik

¿Por qué motivo Beéle e Isabella Ladera han sido tendencia en redes sociales?

Recientemente, se filtró un video a través de las diferentes plataformas digitales en el que Beéle e Isabella Ladera estaban en una habitación en privado y compartían en un #ntim# momento en pareja.

Caso Isabella Ladera y Beéle
Descubre por qué Isabella Ladera y Beéle han sido tendencia. | Foto AFP: Giorgio Viera

Por su parte, varios de sus seguidores han generado múltiples opiniones al respecto acerca del video comprometedor que se viralizó entre ambas celebridades. De igual modo, cada uno ha compartido su opinión a través de sus respectivas redes sociales frente a este suceso.

