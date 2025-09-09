¿En qué posición quedaría Colombia tras jugar contra Venezuela? Esto dice la IA

Este martes 9 de septiembre, la Selección Colombia se prepara un nuevo reto en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 al enfrentar a Venezuela, un partido que ha generado gran expectativa entre los aficionados de ambos equipos, pues históricamente sus encuentros deportivos siempre han traído sorpresas.

¿En qué posición quedaría Colombia tras el partido contra Venezuela?

Uno de los temas que más ha generado interés entre la hinchada, es sin duda el impacto que podría tener este clásico fronterizo en la tabla de posiciones.

Frente a la duda sobre qué posición ocupará Colombia después de culminar el partido contra la Vinotinto, la inteligencia artificial analizó el tema y los escenarios posibles teniendo en cuenta varios factores como lo son el desempeño de los jugades de la tricolor, los punto que tiene actualmente y la evolución que han tenido las demás selecciones.

¿Qué pasa si Colombia gana frente a Venezuela? Esto dice la IA

De acuerdo con la IA, en caso de que el equipo de Néstor Lorenzo se lleve la victoria, lograría consolidarse en la parte superior de la clasificación, lo cual le permitiría ubicarse entre los primeros lugares y representaría un paso firme para la clasificación al Mundial.

¿En qué posición quedaría Colombia tras jugar contra Venezuela? Foto | RAUL ARBOLEDA.

¿Si Colombia empata frente a Venezuela, cómo quedaría en la tabla de posiciones?

Si el resultado del encuentro es un empate el panorama podría cambiar, pues, aunque la Selección puede mantenerse a salvo, existe el riesgo de que sea superada por otros equipos en caso de que sumen de a tres en sus partidos.

La IA y su pronóstico para el partido de Colombia y Venezuela. Foto | JUAN BARRETO.

¿En que posición quedaría Colombia si pierde frente a Venezuela?

Finalmente, si el partido termina y Colombia obtiene la derrota, sería el peor escenario, ya que con este resultado se corre el riesgo de ceder posiciones importantes lo que provocaría que cayera hasta la mitad de la tabla lo cual encendería las alarmas de los hinchas

En conclusión, la inteligencia artificial plantea que Colombia tiene grandes posibilidades de mantenerse en la parte alta de la tabla si logra un buen resultado frente a Venezuela.

El compromiso será clave no solo por el clásico en sí, sino porque podría marcar un antes y un después en el camino de la Selección rumbo al sueño mundialista.

Recuerda que puedes disfrutar de la trasmisión en vivo de este encuentro deportivo a partir de las 4:30 p.m. desde la App del Canal RCN.