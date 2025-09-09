Sofía Avendaño lanzó fuerte afirmación sobre video de Isabella Ladera y Beéle

La reciente polémica tras la filtración del video de Beéle e Isabella Ladera, sigue desatando reacciones entre diferentes figuras del entretenimiento nacional quienes han expresado su posición frente al tema.

Artículos relacionados Talento nacional Salió a la luz polémico video de Beéle e Isabella Ladera: así reaccionaron

¿Qué dijo Sofía Avendaño tras la polémica de Isabella Ladera y Beéle?

Una de las voces que también se sumó para hablar sobre el controversial video, fue la de Sofía Avendaño, quien no se quedó callada y dejó ver sin filtros qué piensa de la modelo y el cantante.

Artículos relacionados Talento nacional ¿Quién filtró el video de Beéle e Isabella Ladera?, esto se sabe

“De Isabella Ladera aprendí que no solo se necesita ser linda para quitar un marido, sino que hay que saber hacerlo para que se quede y no se acabe, con razón se dejaron”, fueron las palabras que la mujer compartió por medio de las historias de su cuenta de Instagram.

Artículos relacionados James Rodríguez Esta la diferencia de edad entre James Rodríguez y su nueva novia: ¿cuántos años tiene?

De acuerdo con el punto de vista de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, lo más acertado para evitar involucrados en este tipo de escándalos, es evitar grabar los momentos 1nt1midad en pareja, ya que no siempre se tiene la certeza de que termine siendo filtrado este tipo de contenido.

Esto dijo Isabella Ladera sobre polémica de Isabella Ladera y Beéle. Foto | Sergi Alexander.

¿Cuál fue la reacción de Sofía Avendaño tras la filtración del video de Isabella Ladera y Beéle?

Según Avendaño, la filtración del comentado video que sigue siendo tendencia en redes sociales, esta situación no corresponde a ningún tercero, pues para ella una de las dos partes fue la responsable de publicarlo con el fin de poder figurar en las plataformas y dar de qué hablar.

¿Qué se sabe sobre el responsable de filtrar el video Isabella Ladera y Beéle?

A raíz del escándalo que provocó este tema, la también creadora de contenido venezolana aseguró que la persona que habría sido la encargada de filtrarlo fue su expareja, pues teniendo en cuenta sus declaraciones solo dos personas tenían en su poder esta grabación: ella y él.

Sofía Avendaño reaccionó al video Isabella Ladera y Beéle. Foto | Sergi Alexander.

Por ahora, el intérprete barranquillero no se ha pronunciado frente a los hechos, por lo que muchos esperan también conocer su versión de los hechos.

Mientras tanto, el tema sigue siendo ampliamente comentado por los internautas quienes, en gran parte, han rechazado este tipo de actos que vulnera la privacidad de las personas.