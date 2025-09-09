Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

¿Dónde ver Betty la fea, la historia continúa? Todos los detalles aquí

La primera temporada de Betty la fea, la historia continúa ya está disponible en la App de RCN y la segunda, en Prime Video.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Viejas tensiones, nuevos amores y secretos familiares: Betty la fea, la historia continúa atrapará tu corazón otra vez.
La primera temporada de Betty la fea, la historia continúa está disponible GRATIS en la app de RCN, y Prime Video estrenará un nuevo capítulo de la segunda temporada cada viernes. Foto Canal RCN

La llegada de Betty la fea, la historia continúa, permitió que millones de personas se reencontraran con la historia de Betty, ahora como una profesional consolidada, pero enfrentando retos personales que la obligaron a replantear su vida, y ubicándose como una de las series más vistas a nivel global.

Artículos relacionados

¿En dónde se podrá ver la primera temporada de Betty la fea, la historia continúa?

La primera entrega de la temporada conquistó a la audiencia desde su lanzamiento y ya se encuentra disponible y completa de manera GRATUITA a través de la APP de Canal RCN que podrás descargar aquí, o en la página web oficial del canal https://www.canalrcn.com/co

Con Beatriz Pinzón en la pantalla, esta primera temporada cuenta con 10 episodios que lograron atrapar a quienes conocen la historia desde hace más de dos décadas y a una nueva generación de seguidores que se conectan con la producción a través de las plataformas digitales.

No solo por la nostalgia que genera ver nuevamente a los personajes en distintas facetas de la vida, sino por los temas actuales que aborda y la manera en la que logra conectar con los dilemas emocionales y laborales de los protagonistas.

Artículos relacionados

¿Qué novedades promete la segunda temporada de Betty la fea, la historia continúa y en dónde podrás verla?

La segunda temporada de Betty la fea, la historia continúa, ya se encuentra disponible en la plataforma de Prime Video, con capítulos que se estrenan todos los viernes y que prometen mantener a la audiencia conectada semana tras semana con emocionantes giros en la historia.

Betty la fea: la historia continúa
¿Dónde y cuándo ver los capítulos de Betty la fea: la historia continúa? | Foto: Estudios RCN

Esta nueva etapa se desarrolla justo donde terminó la temporada anterior, en la que Betty debe enfrentar un matrimonio en crisis y la necesidad de reconstruir su vínculo con Mila, su hija. Además, como es esperado, en Ecomoda surgirán nuevos retos y viejas tensiones entre los personajes.

En esta nueva edición, la producción mantiene como protagonistas a Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, quienes están acompañados por gran parte del elenco original que marcó a varias generaciones, y algunos rostros nuevos que se suman para aportar frescura y darle una vuelta a la historia.

Artículos relacionados

¿Por qué la entrega de la nueva temporada de Betty la fea, la historia continúa ha sido tan esperada por la audiencia?

Con episodios cargados de giros, emociones intensas y varios secretos familiares, la segunda temporada busca superar el impacto de la primera entrega, manteniendo viva la emoción y sorprendiendo a los usuarios cada viernes con el estreno de los capítulos durante varias semanas.

Betty la fea, la historia continúa
Betty la fea, La Historia Continúa, ya está disponible. Solo en Prime Video. Es una producción de Estudios RCN.

Betty la fea, la historia continúa se sigue consolidando como una de las producciones más esperadas del año conectando con quienes siguieron la novela original y con las nuevas audiencias que apenas conocen a Betty a través de las plataformas, reafirmando que la magia de esta historia sigue más viva que nunca.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Carolina Sabino, Michelle Rouillard, Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Carolina y Michelle con delantal negro en MasterChef: Violeta aprovechó para mandarlas a aprender

A Michelle y Carolina no les fue bien trabajando en pareja en MasterChef Celebrity, así que Violeta lanzó sus críticas cantando.

Pichingo, Carolina Sabino MasterChef Celebrity Colombia

Pichingo se venga de Carolina Sabino en MasterChef Celebrity: "Mejor solo que mal acompañado"

Pichingo lanzó pulla que le cayó a Carolina Sabino en MasterChef Celebrity y no se sabe si se distanciarán.

Rebeca Castillo Miss Universe Colombia

¿Amazonas habría llegado a la final de Miss Universe Colombia, el reality? IA da su veredicto

Tras renunciar a Miss Universe Colombia, el reality, la IA analizó si el público hubiese votado o no por Amazonas.

Lo más superlike

Daddy Yankee

Westcol rompió el silencio: desmintió rumores sobre el supuesto streaming con Daddy Yankee

Westcol desmintió los rumores sobre una supuesta conversación con Daddy Yankee y aclaró que nunca hubo invitación ni rechazo del artista.

Isabella Ladera y Beéle Viral

Videos musicales de Beéle en los que Isabella Ladera es protagonista

Tatuajes que atraen buena energía y mejoran tu karma Salud y Belleza

El significado espiritual de los tatuajes: estos son los que potencian el karma y la buena suerte

James Rodríguez entonando el himno de Colombia - Yeferson Soteldo lleva el balón tras marcar un penalti contra Argentina. Viral

¿En qué posición quedaría Colombia tras jugar contra Venezuela? Esto dice la IA

Christian Nodal se presenta en el escenario durante las Latin GRAMMY Acoustic Sessions Christian Nodal

Christian Nodal responde firme a quienes piden cancelar su concierto en Michoacán