Manelyk y Caramelo confirmaron su ruptura: "No estamos juntos"

Manelyk González y Caramelo se pronunciaron sobre su relación tras especulaciones al respecto.

Manelyk Gonzalez termina con Caramelo
Manelyk Gonzalez y Caramelo anuncian su ruptura/Canal RCN

Los influenciadores Manelyk González y Caramelo sorprendieron a sus millones de fanáticos al revelar que decidieron dar por terminada su relación.

¿Manelyk González y Caramelo terminaron?

Los exparticipantes de La casa de los famosos All-Stars realizaron una transmisión en vivo juntos en la que dieron a conocer que ya no están juntos.

"No estamos juntos y nosotros estamos bien, nos llevamos bien, no tuvimos un problema, no discutimos, simplemente ya lo de nosotros se acabó, fue bonito mientras duró, la pasamos bien, nos llevamos recuerdos bonitos de cada quien", dijeron.

Pidieron a sus seguidores que independientemente de que no sigan como pareja, sostienen una gran amistad, indicando que pueden seguir apoyándolos por individual o en conjunto.

