Luisa Fernanda W habló de Beéle en medio de su polémica por video con Isabella Ladera

La influenciadora Luisa Fernanda W sorprendió al hablar del cantante Beéle en medio de la polémica que atraviesa el artista por video personal con la modelo Isabella Ladera.

Artículos relacionados Talento nacional Salió a la luz polémico video de Beéle e Isabella Ladera: así reaccionaron

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre Beéle?

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 19 millones de seguidores, compartió un video en el que decidió compartir un consejo.

La creadora de contenido detalló que quería hacer una aclaración muy importante sobre el nombre del colombiano debido a que están hablando y opinando tanto sobre él tras la controversia que atraviesa con la venezolana.

La paisa pidió que si van a seguir hablando sobre el cantante mencionen bien su nombre artístico, pues le causa un poco de molestia escuchar que lo dicen mal.

"Hay algo que a mí me está como picando desde hace rato y es que yo veo muchas personas pronunciando el nombre de Beéle, de esta manera, Belé, Bele, no, se pronuncia Beéle, como si dijeran B y L, entonces la próxima vez que hagan hablando de Beéle recuerden que así se pronuncia", dijo.

Artículos relacionados Talento nacional ¿Quién filtró el video de Beéle e Isabella Ladera?, esto se sabe

Tras su revelación, logró miles de reacciones de sus fanáticos, donde muchos tomaron su intervención con humor, otros le agradecieron porque desconocían bien cómo se pronunciaba, otros le pidieron su opinión sobre la polémica que atraviesan, mientras que otros no tardaron en criticarla.

Por ahora, la influenciadora sigue entreteniendo a sus seguidores con su diverso contenido en redes sociales y disfrutando de su relación con Pipe Bueno y su maternidad con sus dos hijos Máximo y Domenic.

Artículos relacionados Talento nacional Esto publicó Cara en medio del polémico video de Beéle con Isabella Ladera

¿Qué ha pasado con Beéle e Isabella Ladera tras la filtración del video?

Ambos famosos se pronunciaron a través de sus abogados, quienes aseguraron que tomarán medidas legales en contra de los responsables, pues los dos aseguraron que no fueron quienes divulgaron el contenido, señalando que la filtración de dicho material audiovisual los ha afectado.

Por ahora, sus fanáticos están a la expectativa de lo que pueda seguir pasando entre la famosa expareja, que ha protagonizado varias controversias desde el inicio de su romance.