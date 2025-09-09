Hija de Epa Colombia enternece con la camiseta de la Selección y siembra esperanza: "Pronto juntas"

A través de un video, la pequeña hija de Epa Colombia causó ternura al lucir la camiseta de la Selección. Sin embargo, la niña apareció con un esperanzador mensaje para la empresaria de queratinas, quien se encuentra privada de la libertad.

¿Qué ha pasado con la condena de Epa Colombia?

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, fue arrestada a principio de año por haber sido parte del daño de una estación de TransMilenio. El caso de la también influencer ha sido de los más mediáticos, pues uno aceptan el arresto y otros no.

Lo más reciente que sucedió con Epa Colombia es que la trasladaron de la cárcel El Buen Pastor a la Escuela de Carabineros de Bogotá. Además, se ha venido esparciendo que, al parecer, la salud de la joven emprendedora es inestable.

Pues bien, uno de los motivos por los que Daneidy espera tener casa por cárcel es su hija, Daphne Samara, quien tiene un poco más de un año y se encuentra con su novia Karol Samantha.

Epa Colombia busca la casa por cárcel | Foto del Canal RCN.

¿Cómo luce la hija de Epa Colombia y qué mensaje compartió?

El crecimiento de la hija de Epa Colombia es notorio. En un reciente clip, a través de historias en Instagram, apareció la niña con la camiseta de la Selección, a propósito de las Eliminatorias por el Mundial 2026.

Es pertinente decir que Epa Colombia es fan de la Selección; de hecho, así se dio a conocer en los escenarios de interacción social. Cada vez que había partido, la empresaria lo celebraba.

Ante esto, recordaron a Daneidy Barrera, puesto que en el video no solo se encuentra su hija, también su pareja sentimental y agregaron un sentido mensaje para la recluida.

"Mamá Dane, te amamos con todo nuestro ser y te admiramos tanto. Has sido la mejor guerrera, pronto juntas", se lee en el video junto a un emoji de un corazón en llamas.

Tras el mensaje, se sembró la esperanza de que la hija de Epa Colombia vuelva a estar en los brazos de su mamá mientras avanza el caso de su condena.