¿Isabella Ladera o Beéle? La IA se atreve a decir quién de los dos habría filtrado el video

La IA hizo un análisis y respondió hipotéticamente si el video habría sido filtrado por Beéle o Isabella Ladera.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Beéle, Isabella Ladera
¿Isabella Ladera o Beéle? La IA se atreve a decir quién de los dos habría filtrado el video | Foto Jason Koerner y Giorgio Viera / Getty Images via AFP.

Las horas avanzan y el video filtrado de la expareja conformada por el cantante Beéle y la influencer Isabella Ladera sigue siendo tendencia digital.

¿Qué ha pasado luego de que se filtró el video de Isabella Ladera y Beéle?

El artista colombiano y la creadora de contenido venezolana protagonizan un clip que no para de ser replicado. Ante esto, la primera en pronunciarse fue Isabella diciendo que quedó "devastada", mientras que, Beéle no había dicho nada hasta que se compartió un comunicado de índole legal.

Tanto los representantes legales de Beéle como de Isabella tomaron cartas sobre el asunto, pues el video es de un reservado momento que tuvieron cuando eran pareja. Por lo tanto, produce serias afectaciones.

Isabella Ladera, Beéle
Tanto Isabella Ladera como Beéle emprendieron acciones legales | Foto Sergi Alexander / Getty Images via AFP.

En cada comunicado se defendió que ni Ladera ni Beéle fueron los responsables de filtrar el clip, a la vez que se informó que empezaron las investigaciones para aclararlo todo.

Sin embargo, este caso ha puesto a dudar a muchos, ya que hay quienes justifican que alguno de los dos fue el que habría filtrado el viral video.

¿Quién es más probable que haya filtrado el video, Isabella Ladera o Beéle?

La inteligencia artificial (IA) hizo un análisis y lanzó lo que sería una hipótesis de quién, entre Isabella y Beéle, habría publicado el reservado clip.

Beéle
Beéle se ha pronunciado menos | Foto Romain Maurice / Getty Images via AFP.

De acuerdo con la IA, desde una perspectiva hipotética y sin pruebas porque no existen por ahora, lo primero es que cada figura pública tiene una imagen que cuidar:

  • Beéle: al ser una figura pública y cantante en crecimiento, le resultaría más riesgoso filtrar el video él mismo, porque dañaría su imagen profesional y lo podría meter en problemas legales o contractuales. Además, la industria musical suele ser muy cuidadosa con los escándalos.
  • Isabella Ladera: como creadora de contenido e influencer, podría hipotéticamente tener más incentivos de exposición mediática, dado que la polémica puede generar seguidores, visibilidad y viralidad (aunque negativa, igual puede capitalizarse en redes).

Siendo así, para concluir, la IA determinó que sería más probable que Isabella Ladera filtrara el video, ya que en un escenario especulativo tendría más que ganar en términos de visibilidad y menos que perder en lo contractual o artístico.

