Aspirante de La casa de los famosos Colombia recordó un impactante episodio: “Casi muero”

La casa de los famosos Colombia 2026 ha despertado gran expectativa. Tras conocerse los nombres del primer grupo de aspirantes, poco a poco han salido a la luz detalles de quiénes son los que pretenden entrar al reality para su tercera temporada.

¿Qué le pasó a Juan Diego Becerra, aspirante de La casa de los famosos Colombia 2026?

Uno de esos opcionados es Juan Diego Becerra, deportista y creador de contenido, y quien relató en Buen Día Colombia de RCN una experiencia aterradora que vivió tiempo atrás.

Becerra relató cómo estuvo a punto de perder la vida mientras practicaba el paracaidismo, uno de los deportes que más lo apasiona.

Juan Diego recordó ese suceso y señaló que, aunque fue algo estremecedor, le sirvió para adquirir carácter y saber tomar decisiones acertadas en momentos críticos.

El creador digital saltó desde una gran altura, pero cuando intentó abrir su paracaídas no lo logró y sufrió un impactante incidente, que casi le arrebata la vida.

Eso me llevó (el accidente) a otro nivel. Es ahora o nunca, o tomo acción o literalmente voy a morirme. No pude abrir el paracaídas, di vueltas, perdí la noción, me marié, cuando lo abrí (el paracaídas) me golpeé la cabeza y casi muero

Juan Diego agregó que “las emociones que yo sentí fueron de mucha presión, pero manejé la respiración, así que dije ‘soy consciente, soy capaz, me voy a salvar y, efectivamente, salvé mi vida de un paracaídas, solucioné una mal función… son cosas que te enseñan a ser resiliente, a tener inteligencia emocional”.

Sin duda, esa experiencia lo dejó muy marcado, pero hoy en día le han permitido asumir otros retos de una forma y convicción distinta.

Juan Diego Becerra hace parte del primer grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia 2026, cuyo vencedor se conocerá este domingo. Quien resulte con la mayor cantidad de votos se convertirá en el primer habitante oficial del famoso reality.

El creador digital compite por un lugar en La casa 2026 con Nicolás Arrieta, Juandi Duque, Juanchi, Carlos Grande y Javier Gómez.

¿Quién fue la novia de Juan Diego Becerra, que le fue infiel?

Juan Diego Becerra recordó un amargo episodio vivido a nivel sentimental. El aspirante habló de una infidelidad que sufrió con su exnovia, la modelo y exreina de belleza venezolana, Andrea Rubio.

El deportista dijo sin titubeos que la relación había llegado a su final porque ella le había sido infiel. “Me fue infiel”, recordó Becerra, quien agregó que estuvo seis años con Rubio.

Juan Diego Becerra tuvo una relación de seis años con Andrea Rubio, pero le fueron infiel, aseguró. Foto: Canal RCN

Ese hecho causó mucho revuelo en su momento, pero Juan Diego ya pasó la página y actualmente está enfocado en los nuevos retos profesionales y en poder entrar a la casa más famosa de Colombia.

Al respecto, Becerra destacó que se siente listo y totalmente preparado para asumir la convivencia y todo lo que implica estar en el reality. Si resulta ganador en la votación, tendrá un lugar asegurado para el próximo año.