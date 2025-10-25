Westcol elogió a Juliana Calderón por su apariencia física y destacó sus cualidades

El reconocido streamer colombiano Westcol sorprendió a sus cientos de seguidores en redes sociales al elogiar la apariencia física de Juliana Calderón, hermana menor de Yina Calderón, justo después de la polémica ocasionada en Stream Fighters 4.

¿Qué dijo Westcol sobre Juliana Calderón, hermana menor de Yina?

En un reciente en vivo por la plataforma de streaming Kick, Westcol habló sobre varios temas, entre ellos Juliana Calderón, la menor de las reconocidas hermanas Calderón.

Westcol destaca la belleza y cualidades de Juliana Calderón. (Foto Canal RCN).

Lejos de criticar como suele hacerlo, el creador de contenido elogió la apariencia física de Juliana, asegurando que ella era la que mejor lucía de todas las hermanas. Recordemos que Yina Calderón tiene tres hermanas: Claudia, Leonela y Juliana.

Asimismo, confesó que las hermanas de Yina le habían caído bien, aunque reconoció que “la tienen muy complicada”.

“A mí las hermanitas de ella me cayeron bien, por Dios, siento que son bien… Sino que es que también la tienen muy complicada. Y esta está linda (Juliana), abogadita…”

Sus palabras rápidamente generaron comentarios entre sus seguidores, que no dejaron pasar el elogio a Juliana, especialmente por el rifirrafe que hay actualmente entre Westcol y Yina Calderón por haber abandonado su enfrentamiento con Andrea Valdiri 10 segundos después de que este iniciara.

¿Juliana Calderón reaccionó a los elogios de Westcol?

Aunque el clip en el que Westcol elogió la belleza de Juliana Calderón es actualmente viral en las redes sociales, la menor de las hermanas Calderón no se ha pronunciado por medio de sus redes sociales.

Westcol destacó la belleza y atributos de Juliana Calderón públicamente. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, internautas creen que la joven influenciadora y empresaria podría hacerlo durante la próxima edición del programa digital de chismes de Yina Calderón, en el que ahora es panelista fija mientras la polémica mujer regresa al país una vez termine su participación en reality en República Dominicana.

Por ahora, habrá que esperar a ver si Juliana Calderón decide responder a los elogios de Westcol en el programa digital, lo que sin duda generaría aún más expectativa entre sus seguidores.