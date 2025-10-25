Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Revelan cómo se encontraba la casa de Baby Demoni cuando la auxiliaron: “hubo enfrentamiento”

Revelan que, al ser auxiliada, encontraron la casa de Baby Demoni en completo desorden, con evidencias de un posible enfrentamiento.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Lo que encontraron en la casa de Baby Demoni dejó a todos en shock
Impactante revelación: así estaba la casa de Baby Demoni cuando la auxiliaron. (Foto referencia Freepik).

Alejandra Esquin, conocida en redes sociales como Baby Demoni, falleció el pasado 15 de octubre tras ser hallada gravemente herida en su casa después de una fuerte discusión con su pareja, Samor One. Días después, Juliana Calderón, amiga cercana de la influenciadora, reveló cómo se encontraba la vivienda cuando la auxiliaron.

Artículos relacionados

¿Cómo se encontraba la casa de Baby Demoni cuando fue auxiliada?

En conversación con el podcast Conducta Delictiva, Juliana Calderón, amiga cercana a Baby Demoni, relató lo que ocurrió el día en que la influenciadora falleció, incluyendo detalles del estado de su casa al momento de ser auxiliada.

Hallazgo en casa de Baby Demoni podría ser la pieza que esclarezca su deceso
Elemento clave hallado en casa de Baby Demoni podría revelar cómo murió. (Foto referencia Freepik).

Como abogada de la familia, Juliana tuvo acceso al celular de Baby Demoni antes de que fuera incautado por el CTI para las investigaciones. En él encontró diversas imágenes del lugar, tomadas por Baby Demoni o alguien más desde su dispositivo.

Artículos relacionados

Juliana cuestionó además la hipótesis de un posible su1c1dio, pues el estado del lugar sugeriría lo contrario.

“La escena, presuntamente, estaba terrible. Había un televisor dañado, un vidrio roto, todo lleno de sangre… estaba muy compleja. Uno se pregunta, si fue un su1c1dio, ¿por qué había tanto desorden en el apartamento?”

¿Hubo enfrentamiento entre Baby Demoni y su pareja sentimental? Esto cree Juliana Calderón

Juliana Calderón sugirió que presuntamente pudo haber un enfrentamiento muy “pesado”, basándose en el estado del lugar: varios electrodomésticos dañados y algunos vidrios rotos. Además, cuestionó la actitud de Samor One al supuestamente dejar sola a Baby Demoni en un momento de tanta vulnerabilidad.

Revelan por qué Samor, novio de Baby Demoni, no asistió a su funeral
El silencio de Samor tras la muerte de Baby Demoni: no asistió al funeral. (Foto referencia Freepik).

“Hubo un enfrentamiento pesado, porque imagínate tu dañar un televisor, dañar vidrios, espejos, y si yo veo a mi pareja en esa situación yo no voy a salir corriendo, no la dejo tirada”.

Artículos relacionados

Pues recordemos que Samor One publicó en redes sociales su versión de los hechos, asegurando que salió a tomar aire durante la discusión y regresó al recibir un audio de Baby Demoni en el que expresaba que se haría daño, encontrándose entonces con la trágica escena.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mejor amigo de Aida Victoria Merlano desmiente al agropecuario. Aída Victoria Merlano

El mejor amigo de Aida Victoria Merlano, Diego Camacho, responde con fuerza a las acusaciones del agropecuario

Diego Camacho, mejor amigo de Aida Victoria Merlano, desmintió al agropecuario y lo criticó por justificar su comportamiento.

Altafulla Altafulla

Altafulla enseñó el avance de su nuevo hogar sin pareja: dejó atrás el pasado

Andrés Altafulla mostró que su hogar está teniendo un aura distinta ahora que se encuentra soltero.

Juliana Calderón, Aida Victoria Merlano Juliana Calderón

Juliana Calderón revive pasado de Aida Victoria Merlano y se le burla con filtro de payaso

Juliana Calderón lanzó crítica a Aida Victoria Merlano riéndosele por lo que está pasando con su exesposo, Juan David Tejada.

Lo más superlike

Nicolás Arrieta, Javier Gómez Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta le 'cantó la tabla' a Javier Gómez por La casa de los famosos: "Te autosaboteaste"

Nicolás Arrieta criticó los argumentos de Javier Gómez para poder ingresar a La casa de los famosos Colombia 2026.

Una fanática intentó abordar el vehículo de Keanu Reeves. Talento internacional

Mujer generó tensión al tratar de subirse al carro de Keanu Reeves: así fue el momento

Anuel AA, cantante puertorriqueño, llegó tarde a su concierto en Bogotá. Anuel AA

Anuel desató varias críticas por llegar tarde a su concierto en Bogotá, ¿Qué pasó?

Las románticas fotos de Ángela Aguilar y Christian Nodal Ángela Aguilar

Ángela Aguilar canceló varios conciertos y un comentario de Kunno levantó sospechas de embarazo.

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe Talento internacional

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe