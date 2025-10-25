Revelan cómo se encontraba la casa de Baby Demoni cuando la auxiliaron: “hubo enfrentamiento”

Alejandra Esquin, conocida en redes sociales como Baby Demoni, falleció el pasado 15 de octubre tras ser hallada gravemente herida en su casa después de una fuerte discusión con su pareja, Samor One. Días después, Juliana Calderón, amiga cercana de la influenciadora, reveló cómo se encontraba la vivienda cuando la auxiliaron.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Juan David Tejada reconoce que perdió el control frente a Aida Victoria: "ella ha sido grosera”

¿Cómo se encontraba la casa de Baby Demoni cuando fue auxiliada?

En conversación con el podcast Conducta Delictiva, Juliana Calderón, amiga cercana a Baby Demoni, relató lo que ocurrió el día en que la influenciadora falleció, incluyendo detalles del estado de su casa al momento de ser auxiliada.

Elemento clave hallado en casa de Baby Demoni podría revelar cómo murió. (Foto referencia Freepik).

Como abogada de la familia, Juliana tuvo acceso al celular de Baby Demoni antes de que fuera incautado por el CTI para las investigaciones. En él encontró diversas imágenes del lugar, tomadas por Baby Demoni o alguien más desde su dispositivo.

Artículos relacionados Jessica Cediel Jessica Cediel se viste de luto tras lamentable pérdida

Juliana cuestionó además la hipótesis de un posible su1c1dio, pues el estado del lugar sugeriría lo contrario.

“La escena, presuntamente, estaba terrible. Había un televisor dañado, un vidrio roto, todo lleno de sangre… estaba muy compleja. Uno se pregunta, si fue un su1c1dio, ¿por qué había tanto desorden en el apartamento?”

¿Hubo enfrentamiento entre Baby Demoni y su pareja sentimental? Esto cree Juliana Calderón

Juliana Calderón sugirió que presuntamente pudo haber un enfrentamiento muy “pesado”, basándose en el estado del lugar: varios electrodomésticos dañados y algunos vidrios rotos. Además, cuestionó la actitud de Samor One al supuestamente dejar sola a Baby Demoni en un momento de tanta vulnerabilidad.

El silencio de Samor tras la muerte de Baby Demoni: no asistió al funeral. (Foto referencia Freepik).

“Hubo un enfrentamiento pesado, porque imagínate tu dañar un televisor, dañar vidrios, espejos, y si yo veo a mi pareja en esa situación yo no voy a salir corriendo, no la dejo tirada”.

Artículos relacionados Influencers Impactante detalle: así encontraron el cuerpo sin vida de Baby Demoni

Pues recordemos que Samor One publicó en redes sociales su versión de los hechos, asegurando que salió a tomar aire durante la discusión y regresó al recibir un audio de Baby Demoni en el que expresaba que se haría daño, encontrándose entonces con la trágica escena.