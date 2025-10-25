Blessd habría lanzado pulla a Karina García en su nueva canción: “Dando lora en reality”

Blessd estrenó una nueva canción y su videoclip ya suma casi un millón de reproducciones en YouTube. El sencillo se titula ‘Diomedez’ y en él colabora con Geezydee, conocido en la industria por sus composiciones dentro del género urbano.

¿Blessd le lanzó indirecta a Karina García en su nueva canción 'Diomedez'?

El tema ha recibido buenos comentarios entre sus fans y otros no han tardado en relacionarlo con una posible indirecta para su expareja, Karina García, quien, cabe recordar, hizo parte de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

En medio de su interpretación, ‘El bendito’ lanzó un verso que de inmediato fue asemejado con lo que se vivió con Karina cuando hizo parte del reality y donde terminó confirmando el amorío que sostuvo con el cantante de música urbana.

“Chimba que mi pi**o queda dando lora en reality, no se olvidan de mi ch*mb*, mucho menos de como yo les d**...”.

Al decir “reality” muchos no dudaron de que, en definitiva, habría una indirecta de por medio para la creadora de contenido, que recientemente puso punto final a su relación amorosa con Altafulla, ganador de La casa de los famosos.

Sin embargo, no es la primera vez que Blessd se refiere a Karina García en una de sus canciones. En el pasado ya lo había hecho con su tema ‘Amista’, cuyos versos recordaron lo vivido entre los antioqueños.

Blessd habría lanzado dura indirecta a Karina García en su canción 'Diomedez'. Foto: AFP - Rodrigo Varela

Sumado a ello, en medio de su convivencia en la casa más famosa del país, Karina confirmó que sí existió una relación amorosa con Blessd, aunque el propio artista nunca ha llegado a confirmarlo.

¿Hubo un triángulo amoroso entre Blessd, Karina García y Mariana Zapata?

Lo cierto es que el romance entre el artista y la influenciadora ha dado de qué hablar. En su momento, también se especuló de un triángulo amoroso, del cual habría hecho parte Mariana Zapata.

Mariana, de hecho, entró a La casa de los famosos en un congelado y le soltó varias frases a Karina. Posteriormente, afirmó que la amistad entre ambas estaba acabada.

Karina García habló en La casa de los famosos Colombia de su amorío con Blessd. Foto: Canal RCN

‘El bendito’ se ha convertido en una de las grandes estrellas de la música urbana y la fama de Karina García no ha parado de crecer desde que hizo parte de La casa de los famosos. Aunque ni siquiera pudo llegar a la final, la antioqueña ha recibido muchas oportunidades laborales y hasta se le midió al boxeo.

Blessd, por otro lado, ha tenido una vida amorosa muy agitada; además de Karina y Mariana Zapata, ha pasado por su vida La Suprema, creadora de contenido y con quien ha tenido una mediática historia de amor.

El artista y la influencer han tenido varias etapas en su relación; actualmente no están juntos, pero sus fans no han querido descartar una reconciliación para más adelante.