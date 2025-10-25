Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Blessd habría lanzado pulla a Karina García en su nueva canción: “Dando lora en reality”

Blessd estrenó un nuevo sencillo titulado ‘Diomedez’ y uno de sus versos estaría dirigido contra Karina García.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Karina García habría recibido una nueva indirecta de Blessd.
Blessd le habría mandado pulla a Karina García en su canción 'Diomedez'. Fotos: AFP - Jose R Madera / Canal RCN

Blessd estrenó una nueva canción y su videoclip ya suma casi un millón de reproducciones en YouTube. El sencillo se titula ‘Diomedez’ y en él colabora con Geezydee, conocido en la industria por sus composiciones dentro del género urbano.

¿Blessd le lanzó indirecta a Karina García en su nueva canción 'Diomedez'?

El tema ha recibido buenos comentarios entre sus fans y otros no han tardado en relacionarlo con una posible indirecta para su expareja, Karina García, quien, cabe recordar, hizo parte de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

En medio de su interpretación, ‘El bendito’ lanzó un verso que de inmediato fue asemejado con lo que se vivió con Karina cuando hizo parte del reality y donde terminó confirmando el amorío que sostuvo con el cantante de música urbana.

“Chimba que mi pi**o queda dando lora en reality, no se olvidan de mi ch*mb*, mucho menos de como yo les d**...”.

Al decir “reality” muchos no dudaron de que, en definitiva, habría una indirecta de por medio para la creadora de contenido, que recientemente puso punto final a su relación amorosa con Altafulla, ganador de La casa de los famosos.

Sin embargo, no es la primera vez que Blessd se refiere a Karina García en una de sus canciones. En el pasado ya lo había hecho con su tema ‘Amista’, cuyos versos recordaron lo vivido entre los antioqueños.

Hermana de Blessd se va contra Karina
Blessd habría lanzado dura indirecta a Karina García en su canción 'Diomedez'. Foto: AFP - Rodrigo Varela

Sumado a ello, en medio de su convivencia en la casa más famosa del país, Karina confirmó que sí existió una relación amorosa con Blessd, aunque el propio artista nunca ha llegado a confirmarlo.

Artículos relacionados

¿Hubo un triángulo amoroso entre Blessd, Karina García y Mariana Zapata?

Lo cierto es que el romance entre el artista y la influenciadora ha dado de qué hablar. En su momento, también se especuló de un triángulo amoroso, del cual habría hecho parte Mariana Zapata.

Mariana, de hecho, entró a La casa de los famosos en un congelado y le soltó varias frases a Karina. Posteriormente, afirmó que la amistad entre ambas estaba acabada.

Karina García hizo parte de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.
Karina García habló en La casa de los famosos Colombia de su amorío con Blessd. Foto: Canal RCN

‘El bendito’ se ha convertido en una de las grandes estrellas de la música urbana y la fama de Karina García no ha parado de crecer desde que hizo parte de La casa de los famosos. Aunque ni siquiera pudo llegar a la final, la antioqueña ha recibido muchas oportunidades laborales y hasta se le midió al boxeo.

Blessd, por otro lado, ha tenido una vida amorosa muy agitada; además de Karina y Mariana Zapata, ha pasado por su vida La Suprema, creadora de contenido y con quien ha tenido una mediática historia de amor.

Artículos relacionados

El artista y la influencer han tenido varias etapas en su relación; actualmente no están juntos, pero sus fans no han querido descartar una reconciliación para más adelante.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mejor amigo de Aida Victoria Merlano desmiente al agropecuario. Aída Victoria Merlano

El mejor amigo de Aida Victoria Merlano, Diego Camacho, responde con fuerza a las acusaciones del agropecuario

Diego Camacho, mejor amigo de Aida Victoria Merlano, desmintió al agropecuario y lo criticó por justificar su comportamiento.

Altafulla Altafulla

Altafulla enseñó el avance de su nuevo hogar sin pareja: dejó atrás el pasado

Andrés Altafulla mostró que su hogar está teniendo un aura distinta ahora que se encuentra soltero.

Juliana Calderón, Aida Victoria Merlano Juliana Calderón

Juliana Calderón revive pasado de Aida Victoria Merlano y se le burla con filtro de payaso

Juliana Calderón lanzó crítica a Aida Victoria Merlano riéndosele por lo que está pasando con su exesposo, Juan David Tejada.

Lo más superlike

Una fanática intentó abordar el vehículo de Keanu Reeves. Talento internacional

Mujer generó tensión al tratar de subirse al carro de Keanu Reeves: así fue el momento

Una desconocida quiso abordar el carro donde se encontraba Keanu Reeves, quien había acabado de salir de una función de teatro.

Los aspirantes de La casa de los famosos Colombia 2026 responden cómo reaccionarían. La casa de los famosos

Los aspirantes de La casa de los famosos 2026 revelan cómo actuarían ante situaciones incómodas

Anuel AA, cantante puertorriqueño, llegó tarde a su concierto en Bogotá. Anuel AA

Anuel desató varias críticas por llegar tarde a su concierto en Bogotá, ¿Qué pasó?

Las románticas fotos de Ángela Aguilar y Christian Nodal Ángela Aguilar

Ángela Aguilar canceló varios conciertos y un comentario de Kunno levantó sospechas de embarazo.

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe Talento internacional

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe