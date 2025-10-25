Revelan rostro del novio de Juliana Calderón: muchos aseguran que se parece a Cristian Pasquel

Juliana Calderón, hermana menor de Yina Calderón, fue captada de la mano con un misterioso hombre, y el video se volvió viral en redes sociales. La joven influenciadora siempre ha mencionado que tiene pareja, pero nunca había mostrado detalles sobre él, hasta que en las últimas horas quedó al descubierto su rostro.

¿Quién es el novio de Juliana Calderón, hermana menor de Yina?

Aunque no se conocen muchos detalles sobre el hombre que logró ganarse el corazón de la menor de las hermanas Calderón, se sabe que la pareja lleva al menos cinco años de relación.

Fans reaccionan al rostro del novio de Juliana Calderón: “Es igual a Cristian Pasquel”. (Foto Canal RCN).

En el video que circula en las diferentes redes sociales se puede ver que este tendría una edad cercana a la de Juliana. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que, al mostrar su rostro, los internautas comenzaron a compararlo con el exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Christian Pasquel, pues tendría una contextura similar, mismo peinado y estilo de barba.

Por ahora, Juliana no ha dado declaraciones sobre su pareja, pero la comparación con Christian Pasquel ya se ha vuelto tendencia entre los internautas.

"¡Wow! Sí se parece mucho a Christian Pasquel", comentan algunos, y otros agregan, "No me lo imaginaba, llevan 5 años juntos y nadie sabía". "Juliana siempre tan misteriosa con su vida privada, me encanta", dice otra usuaria, mientras que alguien más apunta, "Ese look del novio es idéntico al de Christian, hasta la barba igual".

¿Por qué Juliana Calderón no muestra a su pareja en redes sociales?

Aunque Juliana Calderón ha confirmado en diversas ocasiones que tiene pareja sentimental, nunca ha querido revelar su nombre ni datos que indicaran de quién se trata. Por eso, la reciente revelación de la imagen del joven sorprendió a muchos internautas.

Cabe destacar que Calderón no ha mencionado una razón específica para no hablar de su pareja o mostrarla en redes sociales, aunque se especula que podría ser por motivos privados, para mantener su vida amorosa alejada de los escándalos.