Violeta Bergonzi reaccionó en redes sociales a los rumores de una posible separación con su esposo, el empresario Hernando Luque. La participante de MasterChef Celebrity respondió con humor a la incógnita surgida entre sus seguidores.

¿Violeta Bergonzi se separó de su esposo, el empresario Hernando Luque?

Bergonzi, de origen payanés, compartió un tierno video en redes sociales y allí mostró la intimidad de su hogar, de paso, dejó más que claro que no se ha separado.

El video en mención la muestra junto a sus dos hijos, Alicia y Hernando, quienes se divierten en la sala de su casa. Posteriormente, llamó a su esposo y le pidió que saliera en cámara, puesto que él se encontraba haciendo ejercicio.

“Creen que ya terminamos… ahí está lo mío”, dijo al ver a su esposo aparecer junto a ella. Violeta y Luque se mandaron varios besos, con lo que reafirmaron que están muy felices juntos.



De esta manera, Bergonzi aclaró que no se ha separado, al contrario, la llama del amor sigue muy viva con el exitoso empresario.

Violeta Bergonzi fue la primera en asegurarse un lugar en el Top 10 de MasterChef Celebrity. La presentadora ha demostrado muchas fortalezas en la cocina y es firme candidata para llegar la final.

Violeta Bergonzi puso fin a los rumores de una posible separación con su esposo. Foto: Canal RCN

La mujer es una de las participantes que más ha llamado la atención en esta séptima temporada. Se ha desempeñado con mucha destreza en la cocina, pero también ha generado críticas por algunas actitudes.

Con la eliminación de David Sanín salió a la luz una posible rivalidad entre ambos, sin embargo, el comediante se encargó de aclarar que nada de eso era cierto; de hecho, Sanín destacó la gran amistad que forjó con Bergonzi en la competencia.

Violeta espera seguir cumpliendo objetivos en MasterChef y mejorando su técnica culinaria para ganarse un lugar entre las celebridades que compiten por el triunfo máximo.

¿Quién es el esposo de Violeta Bergonzi, participante de MasterChef Celebrity?

Violeta Bergonzi tiene una sólida relación con Hernando Luque, empresario con destacado recorrido en el país. Luque fundó Lords, una exclusiva red de barberías que cuenta con varias sedes en Bogotá.

A mediados de 2021 se conoció que se habían comprometido y, posteriormente, en febrero de 2023, se confirmó su casamiento por la vía civil.

Bergonzi nació en París, Francia, y su padre es originario del país galo, pero su madre es colombiana, y fue por eso que terminó viviendo desde muy pequeña en la ciudad de Popayán. Hizo parte del Concurso Nacional de Belleza en 2010 y representó al departamento del Cauca.

Violeta Bergonzi fue la primera participante en entrar al Top 10 de MasterChef Celebrity. Foto: Canal RCN

Violeta ha brillado como presentadora, destacándose su presencia en La Movida de RCN; de allí dio el salto a Buen Día Colombia, donde permaneció hasta 2024, año en que decidió renunciar para enfocarse en su familia, especialmente, en sus hijos Alicia y Hernando.

Tras su salida del programa matutino, llegó a su puerta la oportunidad de MasterChef Celebrity y hasta la fecha ha demostrado un gran talento, por lo que seguidores y hasta excompañeros la perfilan como finalista.