Jorge Rausch le dedicó romántico mensaje de cumpleaños a su novia

Jorge Rausch, jurado de MasterChef Celebrity, le dedicó un amoroso mensaje a su novia, Alejandra Rosales con motivo de su cumpleaños. La publicación la hizo en su cuenta de Instagram, donde suma casi 2 millones de seguidores.

¿Qué mensaje le dedicó Jorge Rausch a su novia en redes sociales?

Rausch compartió tres fotografías y las acompañó con un mensaje, que generó rápidamente varias reacciones entre los cibernautas.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Juan David Tejada calificó de “falsa” a Aida Victoria Merlano y explicó la razón

“Happy Birthday @alejandrarosalesdj. I love you”, escribió el bogotano, que ha sido jurado de MasterChef durante sus 10 temporadas. La DJ no tardó en responderle y lo hizo también de una forma muy amorosa: “Gracias precious, qué bonito eres”.

Los seguidores del famoso chef le dieron “like” y comentaron masivamente la publicación de él, además, lo felicitaron por su bella pareja.

“Parejota”, “cuando sea grande quiero ser como usted chef”, “me encanta”, “viva el amor”, “que la gente sea inmensamente feliz”, “qué bella pareja, @jorgerausch una persona vital, deportista, exitoso, disciplinado”.

Jorge Rausch presentó oficialmente a su pareja el pasado 18 de septiembre; lo hizo en medio de una publicación en la que mostró una sesión fotográfica de la que ambos hicieron parte. El post suma más de 24.000 Me Gusta en la red social Instagram.



La identidad de la nueva pareja del chef bogotano desató comentarios de todo tipo. Varios lo apoyaron y le desearon lo mejor, aunque otros hicieron énfasis en la diferencia de edad que existe en la pareja.

Jorge Rausch expresó su amor al felicitar a su novia por su cumpleaños. Foto: Canal RCN

Artículos relacionados Jessica Cediel Jessica Cediel se viste de luto tras lamentable pérdida

Lo cierto es que Jorge Rausch y Alejandra Rosales están muy enamorados y viven su amor a plenitud. Poco a poco, la pareja ha sumado más elogios en redes sociales.

¿Quién es Alejandra Rosales, la novia de Jorge Rausch, jurado de MasterChef Celebrity?

Alejandra, la novia del jurado de MasterChef, es DJ profesional y tiene amplia experiencia en el género de la electrónica. Ha tocado en diferentes eventos musicales como: el Festival Estéreo Picnic, el Baum Festival, el Kannibal Fest en Berlín y ha hecho parte de shows en el Movistar Arena.

Por otro lado, cabe destacar, Rausch sostuvo una relación de varios años con la creadora de contenido Natalia Monsalve, noviazgo que llegó a su fin hace varios meses, pues así lo confirmó el mismo chef al revelar en ese momento que se encontraba soltero, y haciendo claridad de no estar abierto a conocer a nuevas personas.

Todo cambió para él cuando conoció a Rosales, quien suma 47 mil seguidores en Instagram. Allí se describe como artista y chef en progreso; comparte contenido de su día a día y de los momentos que vive con su famoso novio.

Jorge Rausch ha brillado por varios años como jurado de MasterChef Celebrity. | Foto del Canal RCN.

Jorge Rausch cuenta con una amplia trayectoria como chef. Hace 10 años se incorporó al equipo de jurados de MasterChef y durante 10 temporadas ha brillado por su carácter, personalidad y conocimientos en la cocina.

Artículos relacionados Jorge Rausch Jorge Rausch regaña a Ricardo Vesga y lo llama "ridículo" rumbo al Top 9 de MasterChef Celebrity

El bogotano ha formado un gran equipo con Nicolás de Zubiría y Claudia Bahamón. Los tres han llevado a otros niveles la cocina más famosa del mundo.