Salomón Bustamante responde a las críticas por su contenido en redes: "Termino haciendo payasadas"

El presentador colombiano Salomón Bustamante, reconocido por su trayectoria en televisión y por haber sido pareja de la actriz Laura de Léon, se defendió de manera directa de las críticas que le hizo un seguidor por el tipo de contenido que publica en sus redes sociales.

Salomón Bustamante respondió a las críticas por el contenido que sube a sus redes sociales. (Foto de Canal RCN)

¿Por qué los internautas critican el contenido compartido por Salomón Bustamante en sus redes sociales?

En el comentario, el internauta cuestiona los estudios de Salomón en Comunicación Social para terminar, según él, haciendo payasadas. Haciendo referencia a los bailes y cantos que comparte en sus cuentas.

Salomón, lejos de ignorar el mensaje, decidió responder con detalle y claridad. A través de sus historias de Instagram, el comunicador social explicó su información académica y profesional, dejando claro que su carrera va mucho más allá de lo que se ve en redes sociales.

En el video, aparece Salomón bailando de fondo, y los textos donde argumenta que no es solo comunicador social, sino que también tiene énfasis en administración de medios y producción de radio y televisión, además de una especialización en dirección de comerciales.

También mencionó haber tomado talleres de voz, presentación, actuación y de acumular más de 24 años de experiencia en el mundo del entretenimiento.

“Hasta yo me decepcioné de mí, chao”, expresó Salomón Bustamante en su publicación.

La respuesta de Salomón se llenó rápidamente de reacciones divididas. Algunos usuarios lo apoyan, pero la gran mayoría insiste en que su contenido actual no refleja el perfil profesional que ha construido durante los años.

A pesar de las constates críticas, Salomón se mantiene firme en su postura, defendiendo su derecho a expresarse como quiera en sus redes sociales.

¿Tiene su cambio de contenido en redes sociales relación con su ruptura con Laura de León?

Por otra parte, varios internautas aseguran que Salomón ha cambiado el enfoque creativo de sus redes debido a su ruptura con la actriz Laura de León, y que lo único que está buscando es un poco de atención.

La relación amorosa entre Salomón Bustamante y Laura de León terminó en agosto de 2025, tras varios meses de especulaciones.

Aunque ambos han sido discretos sobre los motivos de su ruptura, han dado señales de que fue una decisión difícil y definitiva.

Desde entonces, cada uno ha seguido su camino profesional por separado. Laura de León continúa enfocada en su carrera como actriz, mientras Salomón ha apostado por una presencia más activa y personal en redes sociales, donde sigue generando controversia por la forma en la que le responde a sus contradictores.