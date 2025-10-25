Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Salomón Bustamante responde a las críticas por su contenido en redes: "Termino haciendo payasadas"

Salomón Bustamante respondió a las críticas por su contenido en redes y defendió su trayectoria de 24 años de experiencia.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Salomón Bustamante defiende su profesión.
Salomón Bustamante le responde con contundencia a seguidor que criticó su profesionalismo. (Foto Canal RCN)

El presentador colombiano Salomón Bustamante, reconocido por su trayectoria en televisión y por haber sido pareja de la actriz Laura de Léon, se defendió de manera directa de las críticas que le hizo un seguidor por el tipo de contenido que publica en sus redes sociales.

Salomón Bustamante le explica a un seguidor su experiencia profesional.
Salomón Bustamante respondió a las críticas por el contenido que sube a sus redes sociales. (Foto de Canal RCN)

¿Por qué los internautas critican el contenido compartido por Salomón Bustamante en sus redes sociales?

En el comentario, el internauta cuestiona los estudios de Salomón en Comunicación Social para terminar, según él, haciendo payasadas. Haciendo referencia a los bailes y cantos que comparte en sus cuentas.

Salomón, lejos de ignorar el mensaje, decidió responder con detalle y claridad. A través de sus historias de Instagram, el comunicador social explicó su información académica y profesional, dejando claro que su carrera va mucho más allá de lo que se ve en redes sociales.

En el video, aparece Salomón bailando de fondo, y los textos donde argumenta que no es solo comunicador social, sino que también tiene énfasis en administración de medios y producción de radio y televisión, además de una especialización en dirección de comerciales.

También mencionó haber tomado talleres de voz, presentación, actuación y de acumular más de 24 años de experiencia en el mundo del entretenimiento.

“Hasta yo me decepcioné de mí, chao”, expresó Salomón Bustamante en su publicación.

La respuesta de Salomón se llenó rápidamente de reacciones divididas. Algunos usuarios lo apoyan, pero la gran mayoría insiste en que su contenido actual no refleja el perfil profesional que ha construido durante los años.

A pesar de las constates críticas, Salomón se mantiene firme en su postura, defendiendo su derecho a expresarse como quiera en sus redes sociales.

¿Tiene su cambio de contenido en redes sociales relación con su ruptura con Laura de León?

Por otra parte, varios internautas aseguran que Salomón ha cambiado el enfoque creativo de sus redes debido a su ruptura con la actriz Laura de León, y que lo único que está buscando es un poco de atención.

La relación amorosa entre Salomón Bustamante y Laura de León terminó en agosto de 2025, tras varios meses de especulaciones.

Aunque ambos han sido discretos sobre los motivos de su ruptura, han dado señales de que fue una decisión difícil y definitiva.

Desde entonces, cada uno ha seguido su camino profesional por separado. Laura de León continúa enfocada en su carrera como actriz, mientras Salomón ha apostado por una presencia más activa y personal en redes sociales, donde sigue generando controversia por la forma en la que le responde a sus contradictores.

Salomón Bustamante está más activo en redes sociales desde su ruptura con Laura de León.
Salomón Bustamante y Laura de León terminaron su relación amorosa este año. (Fotos Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mejor amigo de Aida Victoria Merlano desmiente al agropecuario. Aída Victoria Merlano

El mejor amigo de Aida Victoria Merlano, Diego Camacho, responde con fuerza a las acusaciones del agropecuario

Diego Camacho, mejor amigo de Aida Victoria Merlano, desmintió al agropecuario y lo criticó por justificar su comportamiento.

Altafulla Altafulla

Altafulla enseñó el avance de su nuevo hogar sin pareja: dejó atrás el pasado

Andrés Altafulla mostró que su hogar está teniendo un aura distinta ahora que se encuentra soltero.

Juliana Calderón, Aida Victoria Merlano Juliana Calderón

Juliana Calderón revive pasado de Aida Victoria Merlano y se le burla con filtro de payaso

Juliana Calderón lanzó crítica a Aida Victoria Merlano riéndosele por lo que está pasando con su exesposo, Juan David Tejada.

Lo más superlike

Una fanática intentó abordar el vehículo de Keanu Reeves. Talento internacional

Mujer generó tensión al tratar de subirse al carro de Keanu Reeves: así fue el momento

Una desconocida quiso abordar el carro donde se encontraba Keanu Reeves, quien había acabado de salir de una función de teatro.

Los aspirantes de La casa de los famosos Colombia 2026 responden cómo reaccionarían. La casa de los famosos

Los aspirantes de La casa de los famosos 2026 revelan cómo actuarían ante situaciones incómodas

Anuel AA, cantante puertorriqueño, llegó tarde a su concierto en Bogotá. Anuel AA

Anuel desató varias críticas por llegar tarde a su concierto en Bogotá, ¿Qué pasó?

Las románticas fotos de Ángela Aguilar y Christian Nodal Ángela Aguilar

Ángela Aguilar canceló varios conciertos y un comentario de Kunno levantó sospechas de embarazo.

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe Talento internacional

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe