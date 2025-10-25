Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Nicolás Arrieta insinúa que Melissa Gate le copió las frases y su estilo para volverse influencer

Nicolás Arrieta aseguró que Melissa Gate usa frases suyas y que se inspiró en él para crear contenido para las redes sociales.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Nicolás Arrieta causa revuelo en redes al mencionar a Melissa Gate.
Nicolás Arrieta asegura que Melissa Gate copia sus frases y su estilo. (Fotos Canal RCN)

El youtuber Nicolás Arrieta, quien figura como uno de los aspirantes para entrar a La casa de los famosos Colombia 2026, causó revuelo en redes sociales tras insinuar que Melissa Gate, finalista de la segunda temporada del reality, se habría inspirado en él para construir su carrera como influencer.

Nicolás Arrieta dice que es la inspiración de Melissa Gate.
Nicolás Arrieta afirmó que Melissa Gate lo usó como inspiración para convertirse en influencer. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué dijo Nicolás Arrieta sobre Melissa Gate?

Aunque aclaró que no consume el contenido de Melissa ni la sigue en redes sociales, Arrieta aseguró que ha recibido múltiples clips de sus seguidores donde Melissa usa frases que él popularizó durante su trayectoria como youtuber.

Mediante un video publicado en sus redes sociales, Nicolás Arrieta expuso su molestia. La publicación rápidamente se viralizó, generando una ola de reacciones tanto a favor como en contra.

“Hay que inspirar a las nuevas generaciones”, expresó Nicolás Arrieta en su publicación.

¿Qué opinan los seguidores sobre las declaraciones de Nicolás Arrieta contra Melissa Gate?

Algunos internautas respaldaron a Nicolás asegurando que el youtuber ha marcado a generaciones enteras del mundo digital colombiano debido a su amplia trayectoria.

Otros, en cambio, lo tildaron de estar en el peor momento de su carrera y que por eso, está buscando exagerar las situaciones para buscar protagonismo.

Artículos relacionados

Desde que se conoció que Nicolás Arrieta es aspirante para la nueva temporada del reality, el youtuber ha lanzado indirectas en varias oportunidades a la influencer paisa y muchos seguidores de Melissa creen que es parte de su estrategia para posicionarse de nuevo en el mundo digital.

Melissa Gate fue una de las finalistas más votadas de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Hasta el momento, Melissa Gate no ha respondido públicamente a las insinuaciones de Nicolás Arrieta.

Artículos relacionados

Mientras tanto, los seguidores de ambos creadores de contenido debaten intensamente sobre las verdaderas razones de Nicolás para mencionar a Melissa, aunque la mayoría considera que lo hace para colgarse de la fama de Melissa y mantenerse vigente.

Con el estreno de La casa de los famosos Colombia 2026, cada vez más cerca, la tensión entre Nicolás Arrieta y Melissa Gate podría escalar aún más, sobre todo, si Nicolás logra convertirse en el primer habitante confirmado de la casa.

Nicolás Arrieta arremete contra Melissa Gate.
Nicolás Arrieta es creador de contenido desde hace más de una década. (Fotos Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W anuncia viaje con su familia Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W anunció que se va de México y explicó por qué: ¡No aguantó más!

Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores con la noticia de su salida de México junto a su familia.

Fallece de cáncer influencer una semana después de casarse con el amor de su vida. Talento internacional

Muere reconocido influencer una semana después de casarse al perder batalla contra el cáncer

El influencer conmovió al casarse desde el hospital por sentir que se le acababa el tiempo y falleció este 23 de octubre.

Kylie Jenner sufre la pérdida de un ser querido. Kylie Jenner

¡Kylie Jenner, de luto! La modelo despidió a un ser querido y compartió la noticia en redes

Kylie Jenner conmovió al anunciar la pérdida de su galgo Norman, su fiel compañero, con una emotiva dedicatoria en redes.

Lo más superlike

Shakira emocionó al cantar y bailar ‘Cali pachanguero’ con su hijo Sasha Shakira

Shakira emocionó cantando “Cali Pachanguero” y bailando con su hijo Sasha en su avión privado

Shakira sorprendió a bordo de su avión cantando y bailando “Cali Pachanguero” junto a su hijo Sasha.

Pareja Curiosidades

Esta es la diferencia que hay entre querer y amar a la pareja, según psicólogo

El curioso regalo de cumpleaños de Kate del Castillo Kate del Castillo

Kate del Castillo causa revuelo con su nueva “hija perfecta”: un bebé de silicona hiperrealista

La coronación del top 9 de MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

El Top 9 de MasterChef Celebrity Colombia se coronó en la competencia: “El rey de los milagros”

Una fanática intentó abordar el vehículo de Keanu Reeves. Talento internacional

Mujer generó tensión al tratar de subirse al carro de Keanu Reeves: así fue el momento