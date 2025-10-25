Nicolás Arrieta insinúa que Melissa Gate le copió las frases y su estilo para volverse influencer

El youtuber Nicolás Arrieta, quien figura como uno de los aspirantes para entrar a La casa de los famosos Colombia 2026, causó revuelo en redes sociales tras insinuar que Melissa Gate, finalista de la segunda temporada del reality, se habría inspirado en él para construir su carrera como influencer.

Nicolás Arrieta afirmó que Melissa Gate lo usó como inspiración para convertirse en influencer. (Fotos Canal RCN)

¿Qué dijo Nicolás Arrieta sobre Melissa Gate?

Aunque aclaró que no consume el contenido de Melissa ni la sigue en redes sociales, Arrieta aseguró que ha recibido múltiples clips de sus seguidores donde Melissa usa frases que él popularizó durante su trayectoria como youtuber.

Mediante un video publicado en sus redes sociales, Nicolás Arrieta expuso su molestia. La publicación rápidamente se viralizó, generando una ola de reacciones tanto a favor como en contra.

“Hay que inspirar a las nuevas generaciones”, expresó Nicolás Arrieta en su publicación.

¿Qué opinan los seguidores sobre las declaraciones de Nicolás Arrieta contra Melissa Gate?

Algunos internautas respaldaron a Nicolás asegurando que el youtuber ha marcado a generaciones enteras del mundo digital colombiano debido a su amplia trayectoria.

Otros, en cambio, lo tildaron de estar en el peor momento de su carrera y que por eso, está buscando exagerar las situaciones para buscar protagonismo.

Desde que se conoció que Nicolás Arrieta es aspirante para la nueva temporada del reality, el youtuber ha lanzado indirectas en varias oportunidades a la influencer paisa y muchos seguidores de Melissa creen que es parte de su estrategia para posicionarse de nuevo en el mundo digital.

Melissa Gate fue una de las finalistas más votadas de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Hasta el momento, Melissa Gate no ha respondido públicamente a las insinuaciones de Nicolás Arrieta.

Mientras tanto, los seguidores de ambos creadores de contenido debaten intensamente sobre las verdaderas razones de Nicolás para mencionar a Melissa, aunque la mayoría considera que lo hace para colgarse de la fama de Melissa y mantenerse vigente.

Con el estreno de La casa de los famosos Colombia 2026, cada vez más cerca, la tensión entre Nicolás Arrieta y Melissa Gate podría escalar aún más, sobre todo, si Nicolás logra convertirse en el primer habitante confirmado de la casa.