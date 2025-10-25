Greeicy revela cómo, junto a Mike Bahía, dan a su hijo Kai una lección sobre el trato a los demás

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 23 millones de seguidores, la reconocida y bella cantante caleña Greeicy Rendón reveló un tierno y gratificante momento que vivió con su hijo Kai y su pareja, el también artista musical conocido como Mike Bahía; en la noche de este viernes 24 de octubre.

¿Por qué en el video de Greeicy ella y su pareja le dan a Kai una lección sobre la viol3nci4?

Se trata de una conversación que los dos cantantes tuvieron con su pequeño hijo de tres años en la que parecen estar hablando sobre el trato a los demás y una lección a acerca de nunca infringir viol3nci4 en los demás.

El niño, por lo que se escucha en clip a blanco y negro en el que solo se ve el rostro de Rendón, les menciona a sus papás que nunca ha golp34do a nadie porque se ponen a llorar.

Greeicy y Mike lo felicitan y le recuerdan que ellos tampoco nunca lo han m4ltr4t4do y que son conscientes de que eso no se hace con nadie, pues no está bien.

Además, Bahía le aclara a su hijo que las manos de los seres humanos se hicieron para dar caricias y hacer cosquillas, por lo que la conversación termina con el niño riéndose de las cosquillas que sus papás le hacen y respondiéndole con amor a un “te amo” de su mamá.

¿Cómo disfruta Greeicy la noche de viernes junto a su hijo?

Más adelante, en el mismo video, Greeicy revela otro tierno momento con su hijo antes de ir a dormir, pues el niño está cerca de ella y la mujer decide pedirle un abrazo que el pequeño no duda en darle.

No obstante, Greeicy aprovecha para hacerle cosquillas y el niño le pide que no lo toque a ese lado, por lo que la cantante cambia de lugar para hacer cosquillas y se vuelve un juego repetitivo con el niño, generando su tierna risa que tanto encanta a los internautas.

Se trata de otro de los tantos momentos que les encantan a los fans de la caleña en los que demuestra la crianza que tiene con el pequeño y lo mucho que disfruta ser su mamá. Además, el clip lo acompaña con un texto para desearles buenas noches a sus seguidores, dando a entender que ella sí que las tiene.