Greeicy sacó a la luz audio que recibió en medio de la polémica que atraviesa con su papá

La cantante Greeicy Rendón reveló en las últimas horas un video en el que compartió un audio que llegó a su vida recientemente en medio de toda la polémica que atraviesa con su papá.

¿Cuál fue el audio que Greeicy reveló que le llegó en medio de polémica con su papá?

La cantante caleña no atraviesa por un buen momento a nivel personal en el último tiempo por una polémica que involucra a sus padres Luis Alberto Rendón, conocido artísticamente como “El Cachorro” y Lucy Ceballos.

En medio de esta situación Greeicy rompió su silencio y compartió un estremecedor mensaje que recibió recientemente a través de una canción.

Llegó este mensaje a través de una canción y un encuentro con una mantis religiosa que P O D E R O S A que es la música y que M A R A V I L L O S O que es Dios y sus maneras de decirte cosas, de traerte paz.

Greeicy Rendón mostró el audio que le llegó a su vida. (Foto Freepik)

¿Qué decía el audio que le llegó a Greeicy Rendón?

Greeicy se mostró cantando este emotivo audio de palabras motivadoras que le llegó a su vida en medio de la polémica que atraviesa su papá.

La artista caleña aseguró que confiaba en que este audio era una señal de Dios en donde le decía que estuviese tranquila en medio del caos porque vendría la tranquilidad.

Hoy confirmo que no fui yo quien la escribió. Confío y sé que vendrá una G R A N recompensa.

El audio que Greeicy mostró es una especie de canción cristiana que invita a las personas que están pasando por un mal momento en sus vidas: "Confía (... )que lo mejor venía en camino".

¿Qué ha dicho Greeicy Rendón sobre el caso de su papá?

Días atrás la cantante caleña rompió su silencio en medio de los señalamientos que recibía en su contra y de su familia.

En ese momento Greeicy confesó que estaba afectada a nivel personal al ver cómo señalaban a una de las personas más importantes en su vida a quien solo culpó de enseñarle valores y cosas buenas para salir adelante.

Es imposible que no duela el alma cuando te tocan lo que más amas y más aún cuando sabes lo MARAVILLOSOS que son como seres humanos y sé que la palabra “maravillosos” es G R A N D E pero es que a ellos se les queda pequeña.