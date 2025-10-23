Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Andrea Valdiri le habría enviado indirecta a Yina Calderón: “con ganas de darme la pela”

Si los internautas no han superado que Yina Calderón no peleó contra Andrea Valdiri, ella tampoco y por eso seguiría enviando indirectas.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Andrea Valdiri lanza posible pulla a Yina Calderón
Andrea Valdiri sigue enviando pullas a Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

Andrea Valdiri y Yina Calderón han sido noticia y tendencias en los últimos días tras su pelea en Stream Fighterts, pues era el enfrentamiento más esperado en el evento organizado por Westcol, sin embargo, no se dio porque la empresaria de fajas no quiso pelear.

Pese a que le hecho ocurrió el pasado sábado 18 de octubre, ni los internautas ni las mismas involucradas han pasado página y siguen hablando del tema.

¿Qué pasó en la pelea de Andrea Valdiri y Yina Calderón?

Cuando por fin llegó el esperado momento ese sábado en la noche en el Coliseo MedPlus, la gente se emocionó al ver en el ring a Andrea Valdiri y a Yina Calderón, sin embargo, todo quedó en ilusiones, pues el primer y único round no duró ni 20 segundos.

Cunado por fin, la empresaria y la barranquillera estaban de frente, Valdiri fue quien se mandó en contra de su rival y logró arrinconarla a un lado del ring mientras boxeaba, pero el árbitro paró la pelea y le pidió a Yina que peleara y ella dijo que no.

Aunque en ese momento todo fue muy confuso porque no se esperaba que Calderón cancelara su enfrentamiento, los asistentes al evento quedaron con algo de mal humor porque se despacharon en contra de ella lanzándole objetos hasta el ring.

¿Por qué Yina Calderón no quiso pelear contra Andrea Valdiri?

En un inicio todo parecía indicar que Yina tenía todo planeado, subir al ring y durar poco tiempo en el primer round, pues esto para no quedar mal ante Colombia, sin embargo, horas más tarde ella lo habría confirmado sin dar muchos detalles.

Andrea Valdiri le habría enviado indirecta a Yina Calderón
Andrea Valdiri seguiría enviando indirectas por su pelea con Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

Días más tarde, en redes sociales empezó a circular un video en el que Yina le decía al árbitro de la pelea que no quería pelear más porque no le daría el gusto a su rival de ser noqueada.

Luego de conocer este video, los usuarios en redes se quedaron con esa versión y asimilaron que Calderón no quiso pelear por temor. Por su lado, ella no ha salido a dar declaraciones y revelar si en serio no quiso pelear porque no estaba preparada.

¿Cuál fue la indirecta que Andrea Valdiri le habría enviado a Yina Calderón?

Andrea Valdiri quedó algo conmocionada tras la cancelación de su pelea contra Calderón, pero ahora, días después del momento, se ha visto tranquila, sin embargo, en las últimas horas de este jueves 23 de octubre, la barranquillera le habría enviado una indirecta a su rival.

Andrea Valdiri seguiría hablando de su pelea con Yina Calderón
Posible indirecta de Andrea Valdiri a Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

A través de sus historias de Instagram, Valdiri reveló que habría quedado “vestida y alborotada” y así mismo dijo que “quería darse una pela”, pero como no pudo con la pelea, lo haría con el baile y por eso, llamó a su amigo Javier Gómez y llamó este día, “jueves de posicionamiento”.

