Presentadora del Canal RCN descubre que tenía un ácaro viviendo en su ojo: “bicho asqueroso”

La reconocida influenciadora y actual presentadora del programa del Canal RCN Mujeres sin filtro, sorprendió a sus cientos de fanáticos al revelara que los médicos le encontraron un ácaro viviendo en su ojo.

¿Cómo reaccionó Kika Nieto al enterarse de que tenía un ácaro viviendo en su ojo?

En un video compartido por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Kika Nieto causó impacto al revelar cómo se había enterado de que tenía un ácaro Demodex viviendo en uno de sus ojos, y cómo este le generaba molestias cada cierto tiempo.

Kika Nieto fue diagnosticada con blefaritis causada por el ácaro Demodex. (Foto Canal RCN).

"Tengo este bicho asqueroso en mi ojo y tú no entiendes el alivio que yo estoy sintiendo por saber por fin qué carajos era lo que me pasaba"

Y es que luego de pasar por varios episodios en los que uno de sus ojos se irritaba de manera exagerada sin razón alguna, Kika Nieto decidió acudir por atención médica que descifrara que estaba ocasionando estas recaídas en su vista.

De esta manera, tras varios exámenes descubrieron que se trataba de un ácaro Demodex que ocasionaba Blefaritis, una especie de inflamación en los bordes de los párpados que causa enrojecimiento, picazón y molestias.

"Positivo para Blefaritis. Esto es un bicho, como un ácaro, que en realidad probablemente tú también lo tengas, porque está en todas partes solo que no se manifiesta a todo el mundo, sino a las personas que tienen la piel más sensible, como yo, o las que son más propensas a las alergias, como yo”

¿Cómo se debe tratar una Blefaritis ocasionada por el ácaro Demodex?

Según comentó Kika Nieto, tras recibir el reporte final sobre lo que ocurría en su ojo, la doctora le indicó una rutina de cuidados para aliviar los síntomas de la Blefaritis y eliminar cualquier rastro de la afección.

Médicos confirman que Kika Nieto tenía un ácaro Demodex en su ojo. (Foto referencia Freepik).

Además de antibióticos, Kika debe realizar lavados faciales dos veces al día, aplicar gotas recetadas cada tres horas durante tres semanas y lavar toda su ropa de cama una vez a la semana con agua hirviendo durante los próximos tres meses.

Cabe resaltar que este tratamiento fue diseñado exclusivamente para Kika Nieto, por lo que, si atraviesas una situación similar, lo más recomendable es acudir a un profesional de la salud.