Hermanas de Yina Calderón se ríen de ella por renunciar a encuentro con Andrea Valdiri: así les respondió

Las hermanas de Yina Calderón, Leonela y Claudia, se burlaron de ella en un en vivo por cancelar su encuentro con Andrea Valdiri.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Hermanas de Yina Calderón se burlan de ella por renunciar a 'Stream Fighters 4' y ella así les responde. (Foto: Canal RCN)

Yina Calderón no deja de ser tema de conversación tras renunciar a su enfrentamiento con Andrea Valdiri en 'Stream Fighters 4'. Sin embargo, lo que más sorprendió fue que sus propias hermanas se burlaran de ella, motivo por el cual decidió responderles con firmeza.

¿Qué le dijeron las hermanas de Yina Calderón y por qué se burlaron de ella?

Leonela y Claudia Calderón, fueron invitadas por la exparticipante de La casa de los famosos Colombia a debatir y chismear en su programa de televisión sobre las críticas que ha recibido tras su renuncia al encuentro con Andrea Valdiri en 'Stream Fighters 4'.

No obstante, en medio de la amena conversación y después de compartir algunos chismes, Leonela hizo un comentario que no le cayó nada bien a la empresaria de 34 años.

Hermanas de Yina Calderón se burlan de ella
Yina Calderón se sorprendió al ver que sus hermanas se burlaron de ella. (Foto: Canal RCN)

Durante el programa, la joven improvisó una rima con el nombre de su hermana para insinuar, en tono de burla, que Yina había sido una “gallina” tras lo sucedido en el evento de Westcol.

Usted que es Yina, la divina, que a la verdad le atina y que hace caldos de gallina", dijo mientras su hermana Claudia soltó una carcajada.

Yina mostró su molestia con una clara expresión en el rostro y no dudó en responderles.

¿Qué les respondió Yina Calderón a sus hermanas por haberse burlado de ella?

Sorprendida por lo que escuchaba, la creadora de contenido bogotana manifestó su molestia al ver que se burlaban de ella y aseguró que, si sus propias hermanas lo hacían, no podía esperar nada diferente del resto.

No, yo les digo una cosa. Si las propias hermanas de uno le hacen hate, esto está muy difícil, esto está muy difícil", dijo.

Ante su reacción, Leonela intentó justificar el comentario asegurando que solo se trataba de un meme y que debían tomarlo con humor, mientras Claudia no dejaba de reírse y seguir llamándola “gallina”.

Hermanas de Yina Calderón se burlan de ella
Yina Calderón le respondió a sus hermanas con firmeza tras haberse burlado de ella. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué Yina Calderón renunció a su encuentro con Andrea Valdiri en 'Stream Fighters 4'?

En su programa de chismes, Yina explicó que su renuncia se debió a que percibió que el evento estaba organizado para no beneficiarla, ya que notó que todos sus detractores estaban presentes y buscaban verla mal.

Además, señaló que Westcol mostró preferencias por Andrea Valdiri y que la intención era que ella terminara en una ambulancia, pero ella fue más astuta y no les dio la oportunidad de verla de esa manera.

