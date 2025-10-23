Yina Calderón respondió a supuesta brujería de la mamá de Andrea Valdiri

La empresaria Yina Calderón reaccionó a la supuesta brujería que le habría realizado la mamá de la influenciadora Andrea Valdirien Stream Fighters 4.

¿Por qué dicen que la mamá de Andrea Valdiri le habría hecho brujería a Yina Calderón?

Luego de la polémica renuncia de Yina Calderón en el ring de boxeo contra Andrea Valdiri, la mamá de la barranquillera se volvió viral en redes sociales por hacer algunos gestos en contra de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, los cuales muchos internautas destacaron como posible brujería.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre las acusaciones a la mamá de Andrea Valdiri?

La huilense activó la herramienta de preguntas en su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, y allí le detallaron que en lugar de cuidar del streamer Westcol, después de responsabilizarlo sobre si algo le pasa, debería hacerlo con la madre de Andrea Valdiri, a lo que ella reveló que no cree en esas prácticas.

"Yo no creo en nada de eso de brujería y soy de las que piensa que eso le afecta a usted si es que eso existe si usted cree y yo creo, entonces a mí no me cae nada de eso porque yo estoy protegida por Dios, por la Virgen, no se ponga a creer en nada de eso", dijo.

Ante su comportamiento detalló que entiende que se haya exaltado, pues como madre siempre quiere defender a sus hijos.

Por ahora, Yina Calderón sigue entreteniendo a sus miles de seguidores en redes sociales con su polémico contenido en redes sociales, sobre todo por sus opiniones a diferentes celebridades de la farándula nacional.

Asimismo, se encuentra preparándose para lo que será su viaje a República Dominicana, donde estará en un reality del país, en el que prometió seguir siendo una gran villana y poner a todos a sufrir y pasar por todas las emociones.

Sus fieles admiradores está a la expectativa de lo que pueda hacer este programa, mientras que otros no dudaron en criticarla y pedirle que no vuelva al país.