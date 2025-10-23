Westcol respondió si tendría un romance con Karina García: "la quiero mucho"

El streamer Westcol respondió si tendría un romance con la influenciadora Karina García tras la cantidad de shippeo que les han hecho por su cercanía.

¿Westcol tendría un romance con Karina García?

El paisa realizó una transmisión en vivo en la que habló sobre la posibilidad de tener un amorío con Karina García, a lo que él reiteró que solo son muy buenos amigos.

"No me metería con Karina primero porque es mi pana, segundo tengo 24 años y ella como 34. Yo con la hija de Karina me puedo ver un partido de fútbol, relajado, ¿si me entiende?. La gente piensa muchas cosas, yo la quiero mucho, pero es que siempre ha sido mi pana", expresó.

Señaló que su amistad ha sido bastante real y que ambos se conocen muchas cosas del otro, por lo que, tener algo entre ellos sería complejo.

Sin embargo, aceptó que Karina García es una mujer muy "hermosa" y que suele admirar su belleza, pero su cariño hacia ella es diferente y le causa bastante ternura.

Cabe destacar que, en ocasiones anteriores se le preguntó a Karina García si tendría algo con Westcol y ella indicó que lo ve solo como un gran amigo, por lo que, no tendría algo más con él.

¿Qué dijo Westcol de Karina García en Stream Fighters 4?

El creador de contenido también expresó su admiración por la exparticipante de La casa de los famosos Colombia en el ring de boxeo en su enfrentamiento contra Karely Ruiz en Stream Fighters 4, detallando que, aunque no tuvo la mejor técnica, lo hizo muy bien y lo sorprendió, pues nunca pensó que ella hiciera algo así.

"Karina es la p*ta bestia, ella sabe que la quiero mucho, la admiro mucho. Karina también viene de la nada, de vender dulces, esa mujer qué respeto y cómo se subió a ese ring", agregó.

Por ahora, los influenciadores siguen disfrutando del éxito que tuvieron en Stream Fighters 4, trabajando en nuevos proyectos y entreteniendo a sus millones de fanáticos con su respectivo contenido en redes sociales.