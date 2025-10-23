Así reaccionó Nicolás Arrieta cuando le preguntaron por Yeferson Cossio: “Buena persona”

El aspirante a ser habitante de La casa de los famosos Colombia, Nicolás Arrieta, a través de un en vivo sorprendió sobre su confesión y su reacción cuando le preguntaron por Yeferson Cossio.

¿Qué dijo de La casa de los famosos Colombia Nicolás Arrieta?

El creador de contenido, en una reciente transmisión de TikTok, respondió varias preguntas de sus seguidores.

Habló sobre su proceso de rehabilitación en el que tuvo tiempo hasta para contar sus tatuajes y aclaró dudas sobre por qué no ha estado generando contenido en redes: “llevo año y medio sin hacer videos”.

Durante la transmisión, Nicolás Arrieta también recibió muchas preguntas sobre lo que haría si quedará en el reality de convivencia.

Aunque aseguró que lo habían invitado en las dos temporadas anteriores, esta vez confesó que sí considera quedar debido a sus problemas económicos: “Yo siempre he sido pobre”.

El creador de contenido confesó que le da miedo que la gente descubra cómo es realmente, por lo que prefiere que lo vean como “un asco de persona”, aunque en realidad no lo es.

Lo que Nicolás Arrieta dijo sobre Yeferson Cossio. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Nicolás Arrieta, el aspirante a La casa de los famosos sobre Yeferson Cossio?

Arrieta confesó que en el mundo digital abundan las apariencias; por ejemplo, hay quienes alquilan carros y dicen que son de ellos. Él, en cambio, quiere mostrarse genuino si llega a la casa más famosa.

Por supuesto, muchas de las preguntas de sus seguidores se centraron en el polémico tema de los dos influencers, y Nicolás respondió contundentemente.

A la pregunta de por qué no es amigo de Cossio, Arrieta respondió sin dudar: “Porque es buena persona y está involucrado en estaf@s” e invitó a sus seguidores a buscar en internet lo que pasó entre ellos.

Pero más adelante le volvieron a preguntar por el creador de contenido paisa y Nicolás de nuevo dijo no puedo hablar de eso: “me puso una tutela”.

Y es que el conflicto entre Cossio y Arrieta ha sido público en redes sociales durante años.

Entre las principales causas están las acusaciones de estafa de Arrieta contra Cossio, incluyendo la promoción de unos cursos cuestionados y supuestas operaciones de pirámides financieras.