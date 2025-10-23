Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aída Merlano arremete contra una seguidora que opinó de su maternidad: "¡Con mi hijo no!"

Aída Victoria Merlano rompió el silencio tras recibir críticas por su maternidad y dejó un mensaje contundente sobre ser madre y mujer libre.

Sharik Guzmán
Aída Victoria Merlano vuelve a encender las redes con su respuesta a quienes cuestionan su maternidad.
Aída Victoria Merlano vuelve a encender las redes con su respuesta a quienes cuestionan su maternidad.

Aída Victoria Merlano compartió en sus redes un video en el que contesta directamente las críticas sobre la forma en que ejerce su rol como madre, pues desde el nacimiento de su hijo Emiliano, fruto de su relación con el empresario Juan David Tejada conocido como “El Agropecuario”, la creadora de contenido compartido de manera abierta cada etapa de su experiencia maternal, lo que ha despertado tanto admiración como polémica.

¿Qué dijo Aída Victoria Merlano a través de su publicación en rede sociales?

En él, Aída Victoria respondió de manera directa a un comentario de una usuaria que la criticó duramente por “irse de fiesta” y “viajar con otro hombre” poco tiempo después del nacimiento de su bebé.

 

La influenciadora decidió no quedarse callada y contestó con argumentos contundentes, y explicó que ha dedicado noches enteras a cuidar a su hijo y que jamás lo deja solo.

Aseguró que, aunque muchos no lo vean, su prioridad es Emiliano y que, mientras algunos opinan sin conocer, ella trabaja incansablemente para garantizarle un futuro sólido, además, dejó claro que su maternidad no le impide disfrutar de momentos personales o viajar, siempre que su hijo esté bien cuidado y acompañado de ella.

¿Qué dijo Aída sobre su rol como madre y su estabilidad económica?

La barranquillera reveló que su hijo tiene apenas unos meses de nacido y ya cuenta con un respaldo financiero construido por ella misma, según contó, Emiliano tiene un CDT con los fondos de su futura educación universitaria y un capital pensado para cuando decida emprender.

Aída Victoria Merlano
Aída Victoria Merlano respondió a las críticas sobre su rol como madre en un video que se volvió tendencia. | Foto: Freepik

Dejando en evidencia que para ella ser una madre presente no significa renunciar a la independencia, la diversión ni al desarrollo personal, ni convertirse en una atadura, ni en un motivo de juicio social, sino en un proceso en el que cada mujer elige cómo vivirlo.

¿Cuál fue el mensaje final de Aída Victoria Merlano para las críticas?

En su publicación, Aída cerró con una respuesta cargada de ironía y firmeza hacia la usuaria que la cuestionó y dejó claro que nadie tiene derecho a juzgar su forma de criar y que no necesita aprobación de quienes opinan desde la ignorancia.

“Con mi maternidad no se metan”, expresó.

Con su mensaje, Aída defendió la libertad de las madres modernas frente a los prejuicios sociales.
Con su mensaje, Aída defendió la libertad de las madres modernas frente a los prejuicios sociales. Foto | Canal RCN.

Subrayando que su hijo tiene amor, atención y bienestar, algo que, según ella, muchas de sus críticas no podrían ofrecer, así reafirmó su postura como una mujer sin miedo a los prejuicios y comprometida con redefinir lo que significa ser madre en el ojo público.

