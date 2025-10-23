Yana Karpova: crecen los rumores de ruptura con Marlon tras su viaje a Rusia

Yana Karpova conmovió a sus seguidores tras compartir una publicación muy especial en redes sociales, donde agradeció la oportunidad de viajar nuevamente a su país natal, Rusia, y reencontrarse con su familia después de varios meses fuera.

En el mensaje, la también empresaria expresó su felicidad por poder abrazar a su madre, a quien, según confesó, solo logra ver una vez al año debido a sus compromisos laborales y la distancia que las separa.

¿Cómo fue el emotivo reencuentro de Yana Karpova con su familia?

El reencuentro generó cientos de comentarios llenos de cariño, pues muchos de sus seguidores la felicitaron por valorar sus raíces, sin embargo, la publicación también despertó una ola de especulaciones sobre su vida sentimental, especialmente en torno a su relación con Marlon Solórzano, exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

A través de una fotografía Yana Karpova escribió un mensaje lleno de gratitud y nostalgia y mencionó que este viaje fue uno de los más significativos del año, pues le permitió reconectarse con sus raíces, un contraste ideal para su ritmo acelerado de trabajo y creación de contenido en redes.

¿Qué se sabe de la relación entre Yana Karpova y Marlon Solórzano?

Mientras Yana disfruta de su estancia en Rusia, algunos seguidores notaron la ausencia de publicaciones recientes junto a Marlon Solórzano, y desde hace varias semanas, ninguno ha compartido fotos o historias donde aparezcan juntos, lo que levantó sospechas sobre el estado actual de su relación.

El viaje de Yana Karpova a Rusia desató rumores sobre su relación con Marlon Solórzano. Foto | Canal RCN.

La pareja confirmó su romance poco después de la final de La casa de los famosos Colombia en su segunda temporada, donde ambos coincidieron y mostraron una gran química dentro del reality.

Desde entonces, solían compartir momentos de viajes, cenas y proyectos en común, por lo que su distanciamiento digital ha dejado a los seguidores de ambos con más preguntas que respuestas.

¿Qué han dicho Marlon Solórzano y Yana Karpova sobre el estado de su relación de pareja?

Aunque ni Yana ni Marlon han hecho declaraciones sobre una posible ruptura, varios seguidores han interpretado su silencio como una señal de que podrían estar enfocados en caminos individuales.

El regreso de Yana Karpova a Rusia habría marcado distancia con Marlon Solórzano.(Foto Canal RCN).

En los últimos días, se ha visto a Yana centrada en su contenido de moda, bienestar y estilo de vida, mientras que Marlon ha estado promoviendo nuevos proyectos personales en redes.

Y su viaje a Rusia parece haberle recordado la importancia de las raíces, mientras los seguidores tendrán que esperar a que alguno de los dos aclare la situación, pero lo que sí es evidente es que Yana Karpova está viviendo un momento de crecimiento personal que la ha hecho brillar dentro y fuera de las redes.