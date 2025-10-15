Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yana Karpova presumió el resultado final de sus retoques faciales: “sin filtros”

Yaba Karpova presumió su nuevo rostro tras los retoques y dio a entender que se despide de los filtros en redes sociales.

Yana Karpova mostró su nuevo rostro tras los retoques
Yana Karpova sorprendió con su cambio definitivo en el rostro. (Foto Canal RCN).

La reconocida influenciadora rusa Yana Karpova sorprendió en las últimas horas al compartir un llamativo video donde mostró los resultados finales de sus retoques faciales, realizados meses atrás, antes de regresar a su país natal. Además, dio a entender que ya no usará más filtros en redes sociales.

¿Cuáles fueron los retoques que Yana Karpova se realizó en el rostro?

Yana Karpova se sometió a varias intervenciones estéticas en agosto de este año con el propósito de mejorar su imagen personal. Entre ellas, destacó una rin*plastia para perfilar su nariz y lograr un rostro más armonioso.

Así se ve Yana Karpova tras renovar por completo su estilo
Así sorprendió Yana Karpova con su radical transformación de imagen. (Foto Canal RCN).

La creadora de contenido dio a conocer la noticia a través de un video en el que ya mostraba los resultados de los procedimientos, asegurando que todo había salido bien y sin contratiempos.

Otro de los retoques que aprovechó para realizarse fue una lip*succión, intervención con la que eliminó grasa localizada del abdomen para lucir un aspecto más plano y estilizado.

Tras estos cambios, varios internautas comenzaron a preguntarse si Yana Karpova planeaba continuar con nuevas cirugías para completar una transformación total, aunque ella no confirmó nada al respecto.

¿Yana Karpova enseñó el resultado final de sus retoques faciales?

Dos meses después de las intervenciones en su cuerpo, Yana Karpova sorprendió a sus seguidores al compartir, a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, un corto video en el que mostró los resultados finales de los retoques en su rostro.

Yana Karpova sorprendió con anuncio sobre su físico
Yana Karpova viene haciéndose varios cambios estéticos. (Foto Canal RCN)

En las imágenes se aprecia su cara desinflamada y mucho más perfilada, lo que le da un aspecto más estético y delicado. La creadora de contenido expresó que ahora, al sentirse más conforme con su apariencia, no le incomoda mostrarse en redes sociales sin maquillaje ni sus característicos filtros.

“Se me fue casi toda la inflamación de la cara y ahora me gusta verme sin maquillaje, sin filtros”

Con esto, Yana Karpova dejó ver los resultados finales de su cambio físico y dejó claro que, tras su proceso estético, se siente más segura y cómoda con su apariencia.

