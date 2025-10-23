Hermana de Andrea Valdiri lanza indirecta a Yina Calderón y causa revuelo en redes con curioso video

La tensión entre Andrea Valdiriy Yina Calderón sigue dando de qué hablar. Desde que ambas influenciadoras se enfrentaron en una contienda de boxeo que prometía ser una de las mejores de la cartelera.

Sin embargo, el cruce duró apenas 20 segundos: Yina Calderón abandonó el cuadrilátero, generando una ola de críticas, memes y decepción entre los asistentes y seguidores del evento.

¿Qué pasó entre la hermana de Andrea Valdiri y Yina Calderón?

La hermana de Andrea Valdiri, Shujam Valdiri, no se quedó atrás y salió a dar su opinión sobre el evento, aunque lo hizo con humor y sin mencionar nombres.

Shujam Valdiri publicó un video en el que, riéndose, dijo una frase que muchos interpretaron como una indirecta para Yina Calderón.

“Te jodieron y “desjodeo” no hay. Ya, mamá, ya”, expresa la hermana de Andrea Valdiri.

La publicación rápidamente se viralizó y los internautas no tardaron en reaccionar. Algunos aplaudieron y celebraron la burla de la hermana de Andrea Valdiri y otros, en cambio, consideraron que el comentario fue innecesario y que solo busca colgarse de la fama de Yina.

Muchos seguidores de Yina Calderón la defendieron asegurando que ha sido blanco de ataques constantes desde el evento y que ella fue la “ganadora” del enfrentamiento porque logró lo que quería.

Hasta el momento, ni Andrea Valdiri ni Yina Calderón han respondido al video viral de Shujam.

Ambas creadoras de contenido siguen dando sus respectivas declaraciones y percepciones de lo ocurrido en el Stream Fighters 4, mientras los seguidores siguen tomando partido a favor y en contra de la decisión de Calderón.

¿Cuántas personas vieron el enfrentamiento entre Andrea Valdiri y Yina Calderón?

El evento organizado por el streamer Westcol, reunió a más de 4 millones de espectadores en línea y cerca de 12 mil asistentes en el Coliseo MedPlus de Bogotá. Y recaudó más de 19 mil millones de pesos colombianos, consolidándose como uno de los espectáculos digitales más exitosos del país.