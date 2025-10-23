Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hermana de Andrea Valdiri lanza indirecta a Yina Calderón y causa revuelo en redes con curioso video

Shajum Valdiri, hermana de Andrea Valdiri, publicó un video que muchos tomaron como indirecta para Yina Calderón.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Shujam Valdiri, hermana de Andrea Valdiri le manda mensaje a Yina Calderón.
La hermana de Andrea Valdiri se burla de la derrota de Yina Calderón en Stream Fighters 4 (Fotos de Canal RCN y Freepik)

La tensión entre Andrea Valdiriy Yina Calderón sigue dando de qué hablar. Desde que ambas influenciadoras se enfrentaron en una contienda de boxeo que prometía ser una de las mejores de la cartelera.

Fairuz Valdiri da su opinión sobre la derrota de Yina Calderón contra su hermana Andrea Valdiri.
Fairuz Valdiri, hermana de Andrea Valdiri, opina sobre Yina Calderón y su retiro del Stream Fighters 4. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados

Sin embargo, el cruce duró apenas 20 segundos: Yina Calderón abandonó el cuadrilátero, generando una ola de críticas, memes y decepción entre los asistentes y seguidores del evento.

¿Qué pasó entre la hermana de Andrea Valdiri y Yina Calderón?

La hermana de Andrea Valdiri, Shujam Valdiri, no se quedó atrás y salió a dar su opinión sobre el evento, aunque lo hizo con humor y sin mencionar nombres.

Shujam Valdiri publicó un video en el que, riéndose, dijo una frase que muchos interpretaron como una indirecta para Yina Calderón.

“Te jodieron y “desjodeo” no hay. Ya, mamá, ya”, expresa la hermana de Andrea Valdiri.

La publicación rápidamente se viralizó y los internautas no tardaron en reaccionar. Algunos aplaudieron y celebraron la burla de la hermana de Andrea Valdiri y otros, en cambio, consideraron que el comentario fue innecesario y que solo busca colgarse de la fama de Yina.

Artículos relacionados

Muchos seguidores de Yina Calderón la defendieron asegurando que ha sido blanco de ataques constantes desde el evento y que ella fue la “ganadora” del enfrentamiento porque logró lo que quería.

Hasta el momento, ni Andrea Valdiri ni Yina Calderón han respondido al video viral de Shujam.

Ambas creadoras de contenido siguen dando sus respectivas declaraciones y percepciones de lo ocurrido en el Stream Fighters 4, mientras los seguidores siguen tomando partido a favor y en contra de la decisión de Calderón.

Artículos relacionados

¿Cuántas personas vieron el enfrentamiento entre Andrea Valdiri y Yina Calderón?

El evento organizado por el streamer Westcol, reunió a más de 4 millones de espectadores en línea y cerca de 12 mil asistentes en el Coliseo MedPlus de Bogotá. Y recaudó más de 19 mil millones de pesos colombianos, consolidándose como uno de los espectáculos digitales más exitosos del país.

Yina Calderón recibe indirecta de la hermana de Andrea Valdiri.
Hermana de Andrea Valdiri lanza indirecta a Yina Calderón. (Fotos Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Dayro Moreno Talento nacional

Dayro Moreno sorprende con su nuevo look inspirado en Halloween

Dayro Moreno mostró su faceta más creativa con un diseño de uñas oscuro y temático de Halloween que generó todo tipo de reacciones.

Cami Pulgarín apoya a Nicolás Arrieta Ornella Sierra

Exnovio de Ornella Sierra arremete contra Cami Pulgarín tras lanzar indirecta a Javier Gómez

Cami Pulgarín mostró su apoyo a Nicolás Arrieta y la expareja de Ornella Sierra se fue en su contra.

WestCol se sinceró sobre Aida Victoria Merlano Aída Victoria Merlano

WestCol rompió el silencio sobre Aida Victoria Merlano en transmisión en vivo: "Me cuesta"

WestCol se sinceró sobre lo que siente por la influenciadora Aida Victoria Merlano y si volvería o no con ella tras su ruptura.

Lo más superlike

Las emotivas palabras de despedida de Luis Fernando Hoyos MasterChef Celebrity Colombia

Luis Fernando Hoyos conmovió al despedirse de MasterChef Celebrity: “A cada quien le llega su día”

Tras su eliminación de MasterChef, Luis Fernando Hoyos se despidió de la competencia con unas emotivas palabras.

Feid se disfraza de un personaje de Shrek. Feid

Feid se disfraza de Fiona y las redes no superan su look ¡Imperdible este VIDEO!

Yina Calderón, Andrea Valdiri Viral

Joven terminó muerto por imitar enfrentamiento de Andrea Valdiri y Yina Calderón | VIDEO

Violeta Bergonzi reveló el procedimiento médico que se realizó en el pasado: ¿de cuál se trata? Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi reveló el procedimiento médico que se realizó en el pasado: ¿de cuál se trata?

Belinda actúa en el escenario frente al Ayuntamiento de París durante el desfile de L'Oréal Paris. Belinda

Belinda rompió en llanto en pleno concierto, ¿cuál fue la razón?