Revelan dónde estaba la hija de Baby Demoni cuando ocurrió la tragedia

Recientemente se conoció dónde se encontraba la hija de Baby Demoni en el momento en que ocurrió la tragedia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Revelan el paradero de la hija de Baby Demoni durante la tragedia
¿Dónde estaba la hija de Baby Demoni cuando todo ocurrió? Esto dijo Juliana Calderón. (Foto referencia Freepik).

Juliana Calderón, amiga cercana a Baby Demoni y abogada de su familia, reveló diversos detalles relacionados a la muerte de la joven influenciadora. Entre esos, en dónde se encontraba su pequeña hija en el momento en el que ocurrieron los trágicos hechos.

¿Qué desató la discusión entre Baby Demoni y su pareja sentimental?

Una de las cosas que más causó preocupación entre los seguidores de Alejandra Esquin era el saber en dónde se encontraba su pequeña hija Oriana de tan solo 6 años cuando su madre fue hallada en un estado crítico dentro de su propia casa.

Lo que encontraron en la casa de Baby Demoni dejó a todos en shock
Impactante revelación: así estaba la casa de Baby Demoni cuando la auxiliaron. (Foto referencia Freepik).

Pues desde un principio se dio a conocer que Baby Demoni y su pareja Samor One se encontraban dentro de la vivienda en donde se encontraban discutiendo por supuesta infidelidad por parte de ella con su mejor amigo, La fresa más nea, versión que fue desmentida por el joven, quien además aseguró ser gay.

El episodio dejó en evidencia la preocupación por Oriana y abrió dudas sobre lo que realmente ocurrió dentro de la casa aquella noche.

¿Dónde se encontraba la hija de Baby Demoni el día de la tragedia?

En entrevista con el podcast Conducta Delictiva, Juliana Calderón reveló detalles sobre el paradero de la menor mientras ocurrían los hechos. Según comentó, al parecer, la niña estaba en el jardín tomando sus clases. Samor One iba a recogerla, pero debido a lo sucedido no pudo hacerlo; finalmente, fue la hermana de la influenciadora quien la llevó a casa.

Hallazgo en casa de Baby Demoni podría ser la pieza que esclarezca su deceso
Elemento clave hallado en casa de Baby Demoni podría revelar cómo murió. (Foto referencia Freepik).

“Creo que ella estaba en el jardín en ese momento y él iba a recogerla, pero cuando pasó todo eso, al final tuvo que ir la hermana. No tengo claro exactamente qué ocurrió ese día con la hija”, señaló Calderón.

Con esto, queda claro que la menor no estaba en la casa mientras Alejandra Esquin se encontraba gravemente herida.

Por lo pronto, las investigaciones para esclarecer la muerte de Baby Demoni continúan en curso, mientras que el paradero de Samor One, pareja de la influenciadora, continúa siendo un misterio.

