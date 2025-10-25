Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Altafulla enseñó el avance de su nuevo hogar sin pareja: dejó atrás el pasado

Andrés Altafulla mostró que su hogar está teniendo un aura distinta ahora que se encuentra soltero.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Altafulla
Altafulla enseñó el avance de su nuevo hogar sin pareja: dejó atrás el pasado | Foto del Canal RCN.

Ya pasó un significativo tiempo desde que se acabó la relación entre Andrés Altafulla y Karina García. Cada quien tomó su camino y por eso el cantante mostró avances de su hogar.

Antes de dejar de ser el novio de Karina, Altafulla dio a conocer que deseaba independizarse y por eso consiguió un apartamento.

Artículos relacionados

En un principio, eso generó discordias porque iba a dejar de estar al lado de Karina García. El artista se fue con un colchón y nada más, pero entre lo más reciente mostró su casa renovada.

¿Cómo avanza el nuevo hogar de Altafulla?

En una historia de Instagram, el ganador de La casa de los famosos Colombia 2025 reveló que el apartamento al que se mudó ya es un hogar, pues logró equiparlo con lo que necesita.

Altafulla
Altafulla equipó su nuevo hogar | Foto del Canal RCN.

En el clip, el cantante apareció con su papá, luego hizo un breve recorrido del espacio donde vive. Entonces, se puede observar que ya tiene comedor, sala y otros elementos.

"En un día de camello (trabajo) mira ya como va la vaina, cambiamos la mesa, el televisor, el mueble, comedor, espejo", reveló Altafulla.

Artículos relacionados

Por lo que se ve, el artista se va estableciendo poco a poco tras la ruptura sentimental con Karina García, dejando a un lado el futuro que, en algún momento, tenían contemplado.

 

¿Cómo va la carrera musical de Altafulla?

Después de ganar La casa de los famosos Colombia 2025, Altafulla se enfocó en su carrera musical. Gracias a su paso por el reality de convivencia del Canal RCN, el cual, a propósito, vuelve el próximo año con su tercera temporada, el artista logró tener más visibilidad y un llamativo crecimiento en redes sociales.

Una de las plataformas de Altafulla es YouTube, ahí ya tiene más de 300 mil seguidores. Entre sus lanzamientos más recientes, el artista barranquillero publicó el tema llamado Paila, que se compuso cuando estaba de novio con Karina García.

Artículos relacionados

Según lo que se interpreta, estaba enamorado, pero esa relación no va para más. Karina García fue la que terminó el vínculo afectivo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mejor amigo de Aida Victoria Merlano desmiente al agropecuario. Aída Victoria Merlano

El mejor amigo de Aida Victoria Merlano, Diego Camacho, responde con fuerza a las acusaciones del agropecuario

Diego Camacho, mejor amigo de Aida Victoria Merlano, desmintió al agropecuario y lo criticó por justificar su comportamiento.

Juliana Calderón, Aida Victoria Merlano Juliana Calderón

Juliana Calderón revive pasado de Aida Victoria Merlano y se le burla con filtro de payaso

Juliana Calderón lanzó crítica a Aida Victoria Merlano riéndosele por lo que está pasando con su exesposo, Juan David Tejada.

Salomón Bustamante defiende su profesión. Salomón Bustamante

Salomón Bustamante responde a las críticas por su contenido en redes: "Termino haciendo payasadas"

Salomón Bustamante respondió a las críticas por su contenido en redes y defendió su trayectoria de 24 años de experiencia.

Lo más superlike

Nicolás Arrieta, Javier Gómez Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta le 'cantó la tabla' a Javier Gómez por La casa de los famosos: "Te autosaboteaste"

Nicolás Arrieta criticó los argumentos de Javier Gómez para poder ingresar a La casa de los famosos Colombia 2026.

Una fanática intentó abordar el vehículo de Keanu Reeves. Talento internacional

Mujer generó tensión al tratar de subirse al carro de Keanu Reeves: así fue el momento

Anuel AA, cantante puertorriqueño, llegó tarde a su concierto en Bogotá. Anuel AA

Anuel desató varias críticas por llegar tarde a su concierto en Bogotá, ¿Qué pasó?

Las románticas fotos de Ángela Aguilar y Christian Nodal Ángela Aguilar

Ángela Aguilar canceló varios conciertos y un comentario de Kunno levantó sospechas de embarazo.

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe Talento internacional

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe