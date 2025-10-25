Altafulla enseñó el avance de su nuevo hogar sin pareja: dejó atrás el pasado

Ya pasó un significativo tiempo desde que se acabó la relación entre Andrés Altafulla y Karina García. Cada quien tomó su camino y por eso el cantante mostró avances de su hogar.

Antes de dejar de ser el novio de Karina, Altafulla dio a conocer que deseaba independizarse y por eso consiguió un apartamento.

En un principio, eso generó discordias porque iba a dejar de estar al lado de Karina García. El artista se fue con un colchón y nada más, pero entre lo más reciente mostró su casa renovada.

¿Cómo avanza el nuevo hogar de Altafulla?

En una historia de Instagram, el ganador de La casa de los famosos Colombia 2025 reveló que el apartamento al que se mudó ya es un hogar, pues logró equiparlo con lo que necesita.

Altafulla equipó su nuevo hogar | Foto del Canal RCN.

En el clip, el cantante apareció con su papá, luego hizo un breve recorrido del espacio donde vive. Entonces, se puede observar que ya tiene comedor, sala y otros elementos.

"En un día de camello (trabajo) mira ya como va la vaina, cambiamos la mesa, el televisor, el mueble, comedor, espejo", reveló Altafulla.

Por lo que se ve, el artista se va estableciendo poco a poco tras la ruptura sentimental con Karina García, dejando a un lado el futuro que, en algún momento, tenían contemplado.

¿Cómo va la carrera musical de Altafulla?

Después de ganar La casa de los famosos Colombia 2025, Altafulla se enfocó en su carrera musical. Gracias a su paso por el reality de convivencia del Canal RCN, el cual, a propósito, vuelve el próximo año con su tercera temporada, el artista logró tener más visibilidad y un llamativo crecimiento en redes sociales.

Una de las plataformas de Altafulla es YouTube, ahí ya tiene más de 300 mil seguidores. Entre sus lanzamientos más recientes, el artista barranquillero publicó el tema llamado Paila, que se compuso cuando estaba de novio con Karina García.

Según lo que se interpreta, estaba enamorado, pero esa relación no va para más. Karina García fue la que terminó el vínculo afectivo.