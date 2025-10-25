Luisfer Hoyos aclaró varios rumores sobre la enfermedad que lo ausentó de MasterChef Celebrity

Tras su eliminación de MasterChef Celebrity, Luis Fernando Hoyos entregó nuevos detalles de la enfermedad que afectó su desempeño en la cocina más famosa del mundo y que a la postre sentenció su salida.

¿Cuál fue la enfermedad que sacó por varias semanas de MasterChef Celebrity a Luis Fernando Hoyos?

El actor que, recientemente, interpretó a ‘Marco Aurelio Gómez’ en ‘Darío Gómez, el rey del despecho’, se refirió a lo que ocurrió en su ausencia del programa y de paso aclaró algunos rumores que surgieron en redes sociales.

En primer lugar, Luis Fernando manifestó que nunca estuvo en una UCI, aunque sí fue afectado por una enfermedad que lo mantuvo en cama cerca de 14 días.

“No me podía mover y después entré en una nebulosa. Yo no terminé recuperado del todo, no volví en las mismas condiciones, ya estaba descolgado, me habían cogido ventaja… había luchado mucho, tenía mi chef, pero no fue tan fácil retomar”, dijo Luisfer.

El destacado actor, además, explicó que la enfermedad que sufrió fue Covid y los síntomas de la misma lo obligaron a alejarse de las grabaciones del programa.

En definitiva, Hoyos reconoció que nunca pudo readaptarse a la alta competencia tras su regreso, pero no dejó de luchar y siempre se mantuvo optimista, de hecho, reconoció que pensó que saldría más antes del programa.

Luis Fernando Hoyos sufrió de Covid y contó que estuvo 14 días en cama.

El actor se puso pequeñas metas a medida que iba avanzando; al transcurrir las semanas y seguir en competencia, se dio cuenta que podía llegar más lejos, incluso, alcanzó el Top 10 del programa.

Ahora, se siente satisfecho por su desempeño y por lo que dejó para sí mismo; se convirtió en un gran cocinero y afirmó que su objetivo es no dejar de lado la cocina.

¿Qué mensaje le dedicó Claudia Bahamón a Luis Fernando Hoyos tras su eliminación de MasterChef Celebrity?

Luis Fernando tuvo una emotiva despedida de MasterChef y se refirió con mucho cariño a Claudia Bahamón, quien soltó varias lágrimas tras confirmarse su eliminación.

El actor se mostró agradecido por ese gesto y hasta contó que logró que Claudia volviera a llorar, pues ella había optado por no hacerlo en ninguna eliminación.

La presentadora huilense le terminó dedicando un conmovedor mensaje a Hoyos en sus redes sociales y allí destacó que él se metió de una forma distinta en su corazón.

Claudia Bahamón le dedicó un amplio mensaje en redes sociales a Luis Fernando Hoyos. Foto | Canal RCN.

“Tu paso por MasterChef fue como una chispa: breve, intensa, imposible de olvidar. Traías el caos de un volcán y la ternura de quien ama lo que hace con el alma entera. Cocinaste con fuego, con risas, con vértigo. Y entre tanto movimiento, dejaste una huella que aún vibra y se plantó en mi corazón”, escribió Bahamón en el tradicional mensaje que suele dedicarle a los eliminados de MasterChef Celebrity.

“Me hiciste la vida feliz en esa cocina. Jugaste a mi lado. Me permitiste irrumpir en tu burbuja, me correteaste, me amenazaste, me manipulaste, me “jodiste la vida” a más no poder como un niño en etapa adolescente y que felicidad me dio encontrar a mi edad y la tuya un cómplice de esta manera. Irreverente, chiflado te adoro!”, agregó.

Con la salida de Luis Fernando Hoyos se pone más fuerte la competencia en MasterChef. Actualmente, son nueve las celebridades que luchan por el próximo objetivo: llegar a la final de esta séptima temporada.