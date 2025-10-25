Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Reviven video viral del día que Nicolás Arrieta impactó a La Liendra con una cartilla de español

Nicolás Arrieta y La Liendra se enfrentaron en un ring de boxeo, pero antes de eso se presentó una disputa que se viralizó en redes.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Nicolás Arrieta, La Liendra
Reviven video viral del día que Nicolás Arrieta impactó a La Liendra con una cartilla de español | Foto del Canal RCN.

El influencer y creador de contenido Nicolás Arrieta se encuentra aspirando para entrar a La casa de los famosos Colombia 3, razón por la que revivieron un video cuando tuvo un enfrentamiento con su colega de redes sociales, el también influenciador Mauricio Gómez, conocido como La Liendra.

Artículos relacionados

¿Por qué Nicolás Arrieta y La Liendra tuvieron diferencias en el pasado?

Nicolás Arrieta es de los primeros influencers que se viralizó en Colombia, lleva años en los escenarios digitales y, como otras figura públicas, se fue al ring de boxeo.

El aspirante al reality del Canal RCN hizo parte en el año 2023 de un evento que lleva el nombre de King of the Ring, aunque no ganó, hubo un momento que quedó inmortalizado en las plataformas digitales y no dejan de replicar, pues Arrieta impactó a La Liendra con una cartilla de español.

¿Cómo fue el momento en el que Nicolás Arrieta se fue en contra de La Liendra?

Sí, previo al evento, la dupla de influenciadores se encontró, fue cuando Nicolás Arrieta se viralizó por haberse ido en contra de La Liendra.

"Le tenemos un regalo a este hijueput4 que es la cartilla", dijo Nicolás Arrieta.

Enseguida, Arrieta impactó a La Liendra y él le respondió de la misma manera.

La Liendra
Años atrás, La Liendra tuvo un enfrentamiento contra Nicolás Arrieta | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

Los asistentes quedaron asombrados, pues en el clip se escuchan sus gritos, mientras que, pidieron sacar a Nicolás Arrieta del evento previo, diciendo que esas emociones fuesen guardadas para el día en el que se iban a subir al ring de boxeo.

Dicho momento quedó marcado en redes sociales y todavía sigue siendo tendencia, mucho más tras el anuncio de que Nicolás Arrieta quiere ser parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

A continuación, el clip del día que Arrieta se fue en contra de La Liendra:

Artículos relacionados

Los internautas reaccionaron al video viral, razón por la que se mantiene la postura de que aunque la situación ocurrió hace dos años, todavía Nicolás Arrieta y La Liendra no se la llevarían para nada bien.

¿Quién es Nicolás Arrieta, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026?
Él es Nicolás Arrieta, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026 | Foto del Canal RCN.

Por ahora, queda esperar a la decisión final del público, ya que este es el que decide si Nicolás Arrieta entra o no a La casa de los famosos 3.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Baby Demoni habría quedado con muerte cerebral si sobrevivía Influencers

Baby Demoni podría haber quedado con muerte cerebral si hubiera ‘sobrevivido’, según experto

Juliana Calderón contó cómo se enteró del atentado contra Baby Demoni y su posible estado si hubiera sobrevivido.

Karen Sevillano causa revuelo en redes. Karen Sevillano

Karen Sevillano publica misterioso mensaje en redes y desata especulaciones entre sus seguidores

Karen Sevillano publicó una historia en Instagram que fue interpretada por sus seguidores como una indirecta por su tono irónico.

Westcol no escatima palabras: resalta la belleza de Juliana Calderón Juliana Calderón

Westcol elogió a Juliana Calderón por su apariencia física y destacó sus cualidades

Westcol elogió la apariencia física de Juliana Calderón y destacó las cualidades que la hacen sobresalir de sus hermanas.

Lo más superlike

Anuel AA, cantante puertorriqueño, llegó tarde a su concierto en Bogotá. Anuel AA

Anuel desató varias críticas por llegar tarde a su concierto en Bogotá, ¿Qué pasó?

Anuel AA subió tarde al escenario del Movistar Arena y en redes sociales se especulan las razones de su larga demora.

La reacción de Valentina hacia Michelle en MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado sorprendió con su reacción hacia Michelle en MasterChef Celebrity: “La amo”

Las románticas fotos de Ángela Aguilar y Christian Nodal Ángela Aguilar

Ángela Aguilar canceló varios conciertos y un comentario de Kunno levantó sospechas de embarazo.

Viral

Viral: Mujer enfrenta a una mesera que tomó el número de su novio tras pagar con billetera digital

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe Talento internacional

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe