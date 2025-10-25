Reviven video viral del día que Nicolás Arrieta impactó a La Liendra con una cartilla de español

El influencer y creador de contenido Nicolás Arrieta se encuentra aspirando para entrar a La casa de los famosos Colombia 3, razón por la que revivieron un video cuando tuvo un enfrentamiento con su colega de redes sociales, el también influenciador Mauricio Gómez, conocido como La Liendra.

¿Por qué Nicolás Arrieta y La Liendra tuvieron diferencias en el pasado?

Nicolás Arrieta es de los primeros influencers que se viralizó en Colombia, lleva años en los escenarios digitales y, como otras figura públicas, se fue al ring de boxeo.

El aspirante al reality del Canal RCN hizo parte en el año 2023 de un evento que lleva el nombre de King of the Ring, aunque no ganó, hubo un momento que quedó inmortalizado en las plataformas digitales y no dejan de replicar, pues Arrieta impactó a La Liendra con una cartilla de español.

¿Cómo fue el momento en el que Nicolás Arrieta se fue en contra de La Liendra?

Sí, previo al evento, la dupla de influenciadores se encontró, fue cuando Nicolás Arrieta se viralizó por haberse ido en contra de La Liendra.

"Le tenemos un regalo a este hijueput4 que es la cartilla", dijo Nicolás Arrieta.

Enseguida, Arrieta impactó a La Liendra y él le respondió de la misma manera.

Años atrás, La Liendra tuvo un enfrentamiento contra Nicolás Arrieta | Foto del Canal RCN.

Los asistentes quedaron asombrados, pues en el clip se escuchan sus gritos, mientras que, pidieron sacar a Nicolás Arrieta del evento previo, diciendo que esas emociones fuesen guardadas para el día en el que se iban a subir al ring de boxeo.

Dicho momento quedó marcado en redes sociales y todavía sigue siendo tendencia, mucho más tras el anuncio de que Nicolás Arrieta quiere ser parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

A continuación, el clip del día que Arrieta se fue en contra de La Liendra:

Los internautas reaccionaron al video viral, razón por la que se mantiene la postura de que aunque la situación ocurrió hace dos años, todavía Nicolás Arrieta y La Liendra no se la llevarían para nada bien.

Él es Nicolás Arrieta, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026 | Foto del Canal RCN.

Por ahora, queda esperar a la decisión final del público, ya que este es el que decide si Nicolás Arrieta entra o no a La casa de los famosos 3.