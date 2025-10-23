Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así reaccionó Valentina Taguado a la salida de Luisfer Hoyos de MasterChef "Qué honor"

Valentina Taguado le dedicó emotivas palabras a Luisfer Hoyos tras su eliminación de MasterChef Celebrity: así reaccionó el actor.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Valentina Taguado se despidió de Luis Fernando Hoyos
Valentina Taguado se despidió de Luis Fernando Hoyos. (Fotos Canal RCN)

El actor Luis Fernando Hoyos se despidió de MasterChef Celebrity en la noche del 22 de octubre tras un reto de eliminación que no fue nada fácil.

¿Por qué Luis Fernando hoyos quedó eliminado de MasterChef Celebrity?

Luisfer Hoyos tuvo que enfrentarse en el reto de eliminación a Raúl Ocampo, Pichingo, Valentina Taguado y Michelle Rouillard, en una prueba que les exigía creatividad y recursividad.

En el reto de eliminación las celebridades tuvieron que concinar con tapas de pan tajado y llevarlas a otro nivel. El error de Luis Fernando estuvo en su emplatado y en la salsa.

Tras conocerse que él era el eliminado, el actor les expresó palabras de agradecimiento a todos sus compañeros, chefs y presentadora, sobre todo por apoyarlo durante un quebranto de salud que tuvo durante la temporada.

Agradezco a la producción, haberme mantenido mirándome y dándome cobertura de mi enfermedad.

Tras su eliminación varios de sus compañeros de la cocina le dedicaron emotivos mensajes, una de ellas fue Valentina Taguado.

Luis Fernando Hoyos
Luis Fernando Hoyos salió de MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

¿Cómo reaccionó Valentina Taguado a la salida de Luis Fernando Hoyos?

Valentina Taguado no dejó pasar por desapercibido la eliminación del actor y a través de una publicación en su cuenta de Instagram, la locutora de ¿Qué hay pa´dañar? le dedicó unas emotivas palabras.

Excelente actor, excelente cocinero, excelente conversador pero muchísimo mejor como persona. Qué honor conocer tanta inteligencia, amor, carisma, elegancia, porte, profesionalismo y demencia en un mismo ser.

Valentina no escatimó en elogios hacia el actor y le exaltó varios de sus valores y habilidades, además, aseguró que su cariño y admiración hacia él era algo inimaginable.

Qué honor conocer un vampiro de 147 años. Mi parchesito. Te amo Luis Fernando Hoyos.

¿Cómo reaccionó Luisfer Hoyos a las palabras de Valentina Taguado?

Luis Fernando Hoyos se mostró sorprendido con las palabras de Valentina Taguado y así se lo hizo saber en los comentarios de la publicación.

El actor también exaltó varias cualidades de Valentina y le reconoció que era una persona que tenía un ángel en su camino.

¡Wow! ¿Qué es todo eso? GRACIAS. Eres una cosota deliciosa y deliciosamente talentosa. Tremendo ángel el que llevas.

Tras la salida de Luisfer Hoyos se conoció el top 9 de la temporada de MasterChef Celeberity el cual quedó así:

  • Violeta Bergonzi.
  • Alejandra Ávila.
  • Carolina Sabino.
  • Ricardo Vesga.
  • Patty Grisales.
  • Pichingo.
  • Valentina Taguado.
  • Michelle Rouillard.
  • Raúl Ocampo.

Luis Fernando Hoyos, Claudia Bahamón
Así se despidieron de Luis Fernando Hoyos en MasterChef | Foto del Canal RCN.
