Feid se disfraza de Fiona y las redes no superan su look ¡Imperdible este VIDEO!

El cantante colombiano Feid volvió a llevarse la atención en redes sociales con una publicación que desató carcajadas entre sus seguidores.

El cantante colombiano Feid se disfraza para promocionar su colaboración con Ñejo. (Foto de Noam Galai/AFP)

El artista compartió un video en su cuenta de Instagram que rápidamente se viralizó.

¿De qué se disfrazó Feid en su video viral?

La publicación llegó justo a pocos días de Halloween, una época en la que muchos aprovechan para disfrazarse, pero Feid llevó la creatividad a otro nivel. Y no lo hizo con cualquier personaje: eligió convertirse en la princesa Fiona, de la famosa saga animada Shrek.

En el video, se ve a Feid completamente caracterizado con una peluca roja, vestido verde, medias rosadas y, por supuesto, sus icónicas gafas oscuras.

“Voy por esos 500k!! ayayyayyyyyyyy”, escribió el cantante Feid en su publicación.

¿Cuál es la canción que Feid cantó disfrazado de Fiona?

Mientras Feid baila y canta, suena de fondo el tema “Princesa”, una colaboración con el reguetonero puertorriqueño Ñejo, lanzado el pasado 2 de octubre.

El artista colombiano acompaña el clip con una mención a Ñejo y una frase haciendo alusión a una meta de reproducciones o interacciones con el tema.

La escena cargada de buena vibra, fue celebrada por miles de sus seguidores que no tardaron en llenar de comentarios positivos la publicación.

Desde su estreno, “Princesa” ha tenido una buena recepción por parte de los fanáticos. La colaboración entre Feid y Ñejo mezcla reguetón clásico con el romanticismo, lo que ha conectado con audiencias de distintas edades.

En YouTube, el video oficial de la canción ya supera el millón de visualizaciones en menos de tres semanas, mientras que en Spotify el tema figura entre los más reproducidos en el reguetón y la música latina.

El video no solo sirvió como una divertida antesala a Halloween, sino también como una estrategia creativa para seguir impulsando el alcance de “Princesa”.