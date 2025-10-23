Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Feid se disfraza de Fiona y las redes no superan su look ¡Imperdible este VIDEO!

Feid se metió en la piel de un personaje animado famoso para promocionar su canción y revolucionó las redes con su video.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Feid se disfraza de un personaje de Shrek.
Feid se disfraza de la princesa Fiona de la saga animada Shrek. (Foto de Jose R. Madera/AFP)

El cantante colombiano Feid volvió a llevarse la atención en redes sociales con una publicación que desató carcajadas entre sus seguidores.

Feid se disfraza para promocionar su canción.
El cantante colombiano Feid se disfraza para promocionar su colaboración con Ñejo. (Foto de Noam Galai/AFP)

Artículos relacionados

El artista compartió un video en su cuenta de Instagram que rápidamente se viralizó.

¿De qué se disfrazó Feid en su video viral?

La publicación llegó justo a pocos días de Halloween, una época en la que muchos aprovechan para disfrazarse, pero Feid llevó la creatividad a otro nivel. Y no lo hizo con cualquier personaje: eligió convertirse en la princesa Fiona, de la famosa saga animada Shrek.

En el video, se ve a Feid completamente caracterizado con una peluca roja, vestido verde, medias rosadas y, por supuesto, sus icónicas gafas oscuras.

“Voy por esos 500k!! ayayyayyyyyyyy”, escribió el cantante Feid en su publicación.

¿Cuál es la canción que Feid cantó disfrazado de Fiona?

Mientras Feid baila y canta, suena de fondo el tema “Princesa”, una colaboración con el reguetonero puertorriqueño Ñejo, lanzado el pasado 2 de octubre.

El artista colombiano acompaña el clip con una mención a Ñejo y una frase haciendo alusión a una meta de reproducciones o interacciones con el tema.

Artículos relacionados

La escena cargada de buena vibra, fue celebrada por miles de sus seguidores que no tardaron en llenar de comentarios positivos la publicación.

Desde su estreno, “Princesa” ha tenido una buena recepción por parte de los fanáticos. La colaboración entre Feid y Ñejo mezcla reguetón clásico con el romanticismo, lo que ha conectado con audiencias de distintas edades.

Artículos relacionados

En YouTube, el video oficial de la canción ya supera el millón de visualizaciones en menos de tres semanas, mientras que en Spotify el tema figura entre los más reproducidos en el reguetón y la música latina.

El video no solo sirvió como una divertida antesala a Halloween, sino también como una estrategia creativa para seguir impulsando el alcance de “Princesa”.

Feid causa revuelo en redes al disfrazarse.
La canción "Princesa" de Feid y Ñejo ya supera el millón de reproducciones en Youtube. (Foto de Jason Koerner/AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Beéle rompió se pronunció en redes tras reciente colaboración con Shakira y Ed Sheeran Shakira

Beéle se pronunció en redes tras reciente colaboración con Shakira y Ed Sheeran: ¿qué dijo?

Beéle rompió el silencio tras video viral junto a Shakira y fans dividen opiniones acerca de su colaboración con Ed Sheeran.

Evento de Rosalía en Madrid generó caos en la ciudad Rosalía

Rosalía desató caos en Madrid con su nuevo álbum “Lux”: ¿enfrentará multas la cantante española?

Rosalía generó polémica en Madrid tras el lanzamiento de su nuevo álbum, “Lux”, y se enfrenta a una posible multa millonaria.

Sech llega al Megaland 2025: ¿cuál es el significado que tiene su nombre artístico? Talento internacional

Sech llega al Megaland 2025: ¿cuál es el significado que tiene su nombre artístico?

Sech se presentará en la próxima edición del Megaland 2025 y el significado de su nombre artístico divide opiniones en redes.

Lo más superlike

Ornella Sierra sorprende a sus seguidores al bailar con Laura Bueno, hermana de Miguel Bueno. Ornella Sierra

Ornella Sierra mantiene lazos con la familia Bueno y desata comentarios: “Parecen hermanas”

Ornella Sierra aparece junto a Laura Bueno, en una clase de baile que desató risas y reacciones en redes sociales.

MasterChef Celebrity 2025 MasterChef Celebrity Colombia

Así quedó el exclusivo Top 9 de MasterChef Celebrity 2025 tras emotiva despedida

Yina Calderón, Andrea Valdiri Viral

Joven terminó muerto por imitar enfrentamiento de Andrea Valdiri y Yina Calderón | VIDEO

Violeta Bergonzi reveló el procedimiento médico que se realizó en el pasado: ¿de cuál se trata? Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi reveló el procedimiento médico que se realizó en el pasado: ¿de cuál se trata?

Belinda actúa en el escenario frente al Ayuntamiento de París durante el desfile de L'Oréal Paris. Belinda

Belinda rompió en llanto en pleno concierto, ¿cuál fue la razón?